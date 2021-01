A politikai iszlám felszámolását követelik több országban

Megosztás Tweet



Sajnos, Európának a tavalyi évet sem sikerült merényletek nélkül átvészelnie, ősszel néhány héten belül több terrortámadás is történt. A merényleteknek több közös vonása is volt: a szélsőséges nézeteket valló elkövetők mind bevándorló háttérrel rendelkeztek, muszlim vallásúak voltak, és bár tettüket egyedül követték el, arra mások, egész hálózatok segítségével készültek fel.

Párizs mellett egy csecsen bevándorló lefejezett egy középsikolai történelem tanárt, aki egy Mohamed-karikatúrát mutatott diákjainak

Nizzában egy olyan tunéziai férfi végzett ki brutális kegyetlenséggel három embert

Bécs központjában egy zsinagóga környékén egy férfi lövöldözni kezdett, négy embert meggyilkolt, huszonhármat megsebesített.

„Több országban szigorúbb határvédelmet és a politikai iszlám felszámolását követelik. Persze jogvédők máris tiltakoznak a jogos önvédelem ellen” – mondta Bende Balázs az közmédia vezető külpolitikai újságírója az M1 Világ című műsorában.

Párizs mellett egy csecsen bevándorló lefejezett egy középiskolai történelemtanárt, aki a szólásszabadságról tartott óráján, egy korábbi terrortámadást kiváltó Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak. A merénylet elkövetésében többen segítették, a lefejezett tanár egyik muszlim vallású diákja is.

Nizzában egy olyan tunéziai férfi végzett ki brutális kegyetlenséggel három embert, aki a Földközi-tenger át érkezett Európába, és olasz vöröskeresztes papírokkal jutott el Franciaországba. A francia vezetés belső ellenségnek nevezte a politikai iszlámot, és harcot hirdetett ellene.

Leállították a külföldi imámok befogadását, megkezdték a muszlim NGO-k átvilágítását, a szélsőséges nézeteket terjesztő szervezeteket pedig feloszlatják.

Bécs központjában egy zsinagóga környékén egy férfi lövöldözni kezdett, négy embert meggyilkolt, huszonhármat megsebesített.

Az elkövető, egy albán származású fiatal férfi egyedül követte el tettét, de bizonyítottan kapcsolatban állt Európában élő szélsőséges iszlamistákkal. Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint a köztünk élő szélsőségesek időzített bombák.

Az osztrák kormány azt tervezi, hogy elveszi az állampolgárságot azoktól, akik kettős állampolgárként terrorista bűncselekményt követnek el.

Elektronikus nyomkövetővel figyelnék meg az iszlamistákat, és bezáratnák a terrorista propagandát terjesztő mecseteket.

Azokat a terrorizmussal vádolt személyeket, akik nem adják fel szélsőséges nézeteiket, élethosszig fogva tartanák. Az igazi megoldás azonban a terrorista veszély megelőzése, az EU határainak megerősítése lenne.

„Európa határain kívül, amit a magyar kormány már öt éve mond, hogy hozzanak létre olyan védett pontokat, ahol valódi ellenőrzését végre lehet hajtani a bevándorolni szándékozónak, és el lehet dönteni, hogy biztonsági, egészségügyi vagy bűnözői szempontból rejt-e kockázatot” – fogalmazott Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

A kitoloncolásokat is fel kellene gyorsítani, valamint meg kellene szüntetni a bevándorlók által kialakított párhuzamos társadalmakat.

„Skandináviában már az utcára, bizonyos körzetekben csak úgy tudnak kimenni, hogy ha engedélyt kérnek az ott uralkodó bűnözői klánoktól. Tehát ezeket megint csak, sajnos, de kemény kézzel fel kellene számolni, hogy a szervezett bűnözői csoportok ne üljenek erre rá” – tett hozzá a szakértő.

Azokat a befogadottakat pedig, akik nem tartják tiszteletben az európai értékeket, a szakértő szerint meg kellene fosztani az állampolgárságuktól.

Csak ilyen szigorú intézkedésekkel érheti el Európa, hogy megszűnjön a szélsőségesek által jelentett terrorveszély.

„Az egyik kiváló biztonságpolitikai szakértő, korábbi titkosszolgálati vezető szerint a legnagyobb hiba, amit az európai vezetők elkövetnek az, hogy nem ismerik fel milyen helyzetben is van most Európa. Ugyanis még mindig békeidőben érvényes jogi és politikai eszközökkel igyekeznek felvenni a harcot azok ellen, akik saját bevallásuk szerint is háborút viselnek az európai és a keresztény értékek ellen. Éppen ezért – a szakértő szerint – itt lenne az ideje felfogni, hogy Európa háborúban áll, és ennek megfelelő döntéseket kellene hozni” – zárta Bende Balázs.

A címlapfotó illusztráció.