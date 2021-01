A gyerekgyilkos Lisa Montgomery napjai meg vannak számlálva

Montgomery horrorfilmbe illő gyilkosságot és csecsemőrablást követett el, amiért 2004-ben ítélte halálra a bíróság. Megfojtott egy nyolc hónapos várandós kismamát, kivágta belőle a magzatot, és elrabolta a gyereket, aki túlélte a tragédiát.

A kivégzést ez után a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Igazgatóság vezetője, Michael Carvajal november 23-án január 12-re tűzte ki. A pénteki bírói döntés értelmében pedig ezt jogszerűen tehette meg, mert a kivégzés napja a döntés időpontjában még nem jött el.

Meaghan VerGow, Montgomery védője a döntés után közölte, hogy nem ért egyet a bírósággal, és felülvizsgálati kérelmet fog benyújtani.

