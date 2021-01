Míg Vuhánban ezrek ünnepelhettek együtt, a világ nagy része csendesen köszöntötte az újévet

Világszerte beköszöntött az újév – ha csendesebben is, de elkezdődött 2021. A nagy szilveszteri mulatságok szinte mindenhol elmaradtak a koronavírus miatt: üresek maradtak az utcák New Yorkban, Moszkvában lezárták a Vörös teret, és az európai nagyvárosok is szigorú korlátozások közepette ünnepeltek. Ezzel szemben a világ keleti felén egészen máshogy telt az óévbúcsúztatás: Új-Zélandon hatalmas utcai bulikkal készültek, és a járvány korábbi gócpontjában, Vuhanban is ezrek mulattak együtt, és köszöntötték optimistán az újévet – hangzott el az M1 Híradójában.