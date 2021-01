Hunok és vízszerelők: a magyar- és lengyelellenes balítéletek eredete

Megosztás Tweet



Nem veszi észre ez az öntelt nyugati gondolkodásmód, melyhez a németek is föl akarnak zárkózni, hogy miképpen sikerült kitörnie Európának az oszmán satuból – fogalmazta meg a hirado.hu-nak Kovács Kálmán Árpád történész, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa, akit arról faggattunk: milyen előtörténete van a terjeszkedő birodalmak útjába gyakran együtt kerülő Magyar- és Lengyelország elleni előítéleteknek, sztereotípiáknak?

– Kezdetben volt a tatárjárás. A „hosszú himnuszok” népeire, a lengyelre és a magyarra úgy tör a keleti horda, hogy először Lengyelországra támadtak. Azért, hogy onnan Magyarország ne kaphasson segítséget.

- A középkor ezen részéhez kapcsolódik Kinga királyné legendája is, őt máig saját szentjükként, egyik legnagyobb királynéjukként tisztelik a lengyelek. A legenda szerint még királylányként, Magyarországon beejtette a gyűrűjét egy máramarosi sóaknába, s amikor magyarországi bányászokat hozatott, s megindult a sóbányászat Wieliczkán, a bányászok előhozták a Máramarosban elvesztett ékszert.

- Nyilván a két nép közeliségét, egymásra utaltságát jelképezi ez a történet. De miért kelt haragot, előítéleteket két nemzet mások ellen nem irányuló szolidaritása? Amikor Lengyelország még példát is szolgáltathatna a „köztársasági” eszmét illetően, hiszen már a 1569-ben létrehozták az Első Lengyel Köztársaságot, a Pierwsza Rzeczpospolitát?

- Míg Lengyelországot a háromszáz kis állam köztársaságaként emlegették, Magyarországon a reformkorban megfogalmazódott az „52 kis megyei köztársaság állama”, ezt főleg a centralisták hangoztatták, akik egy erős, központosított, képviseleti államban gondolkoztak. Persze a Rzeczpospolita bukása után, az 1770-es években beszéltek így a lengyel államról. A mai lengyel szakirodalom már megengedőbb, mondván, hogy ha ez valóban egy akkora káosz volt, hogy tudott volna ez a lengyel államalakulat a térség vezető hatalmaként működni? De hasonló ingadozásokon ment keresztül a magyar Jagelló-kor megítélése is: a magyar történeti hagyomány a legteljesebb káoszként írt erről a korról, de a 20. század végi kutatások kiderítették, hogy egy olyan elképesztő kulturális és gazdasági felvirágzás kora volt ez, amihez a magyar történelemben kevés más példa adódik. A kora újkorászok és a középkor-kutatók elkezdték vizsgálni, hogy akkor miért szerepelt e kor mégis a történeti munkákban úgy, mint minden rossz etalonja, a széthúzásé, az önérdeké, a korrupcióé.

- S mire jutottak?

- Sajátos módon kiderült, hogy ez jelentős mértékben a Habsburg Ferdinánd-féle propagandához kötődik. Ferdinánd uralmának legitimitását és saját, nem megfelelő akciókészségét gyakran elődei kárhoztatásával akarta magyarázni. Utóbb már az a nézet vált uralkodóvá, hogy igazából Magyarország XVI. század eleji kormányzata nem volt rosszabb a korabeli francia monarchiáénál, s hogy a Jagelló-állam tudta mozgósítani azokat az erőforrásokat, amiket a Mátyás korabeli tudott. A lengyel Jagelló-kornak is kezd elégtételt szolgáltatni a modern történettudomány. A kérdés az, Lengyelországnál és Magyarországnál is, hogy ha volt egy, a korabeli viszonyokhoz képest élhető politikai rendezettség és gazdasági, kulturális perspektíva, akkor ez miért volt kevés a fölemelkedő, szomszédos birodalmakhoz képest. Mind a két népnek a történeti hagyománya a „Hol rontottuk el?” körül forog.

- Korunkban egész országcsoportok játsszák nagy előszeretettel a régi játszmát: hazánkat és Lengyelországot egy mindig is ostoba, az úgynevezett „Európa” után kullogó köztársasági hagyományok nélküli, elmaradott térségnek” állítják be. Holott a lengyel háromszáz állam permanens egyeztetése, vagy Kosciusko Európában elsőként megalkotott chartális alkotmánya már korábban felmutatott egy teljesen más modellt.

- A 19. század végének kedvenc német elmélete volt az úgynevezett kultúrlejtőé, ezt propagandafogásként a nácik is előszeretettel hangoztatták. Az elmélet lényege, hogy ami Közép-Európában érték – a polgárság, a városok, a kereskedelem, az ipar, így a bányászat – mind német találmány, ami a német betelepülők révén honosodott meg itt. Szerintük Kelet-Európában minden kulturális vívmány mintegy lejtőre kerülve színvonalában csak esni tud. A 19 század végén dédelgetett Mitteleuropa elmélet lényege pedig az, hogy „mennyivel többre lenne képes ez a térség, ha életét Németország szervezhetné meg!” Tegyük hozzá, az angolok és a franciák pedig a németekkel szemben fogalmazták meg a maguk kultúrlejtő-elméletét, miszerint az első és a második világháborút is a nyugati demokráciák nyerték meg az autoriter Németországgal szemben.

- Nézzük csak meg: kik is álltak szemben a világháborúkban a nyugati típusú demokráciákkal?

- Ezek az úgynevezett „nyugati demokráciák” mindkét alkalommal olyan csúcs-demokratikus államok segítségét vették igénybe, mint a cári Oroszország és a sztálini Szovjetunió. Pedig a császári Németország nem volt kevéssé alkotmányos jogállam, mint a korabeli Anglia és Franciaország. Nem szabad tehát a ránk vonatkozó – egyébként tudománynak álcázott – propagandát elfogadnunk. Én valójában nem is hiszem, hogy egységes kategóriaként létezne olyan, hogy „nyugati típusú demokrácia”, hiszen akár az amerikai és a brit vagy a francia rendszer között óriási különbségek vannak. Ez is egy leegyszerűsítő, tömbökben gondolkodó szemléletmód.

- Mégis axiómaként kezeljük létezésüket, orákulumként álláspontjaikat.

- Az ok, ami arra sarkall minket, hogy interiorizáljuk a felénk áradó, velünk ellenséges, bennünket lekicsinylő nézeteket, hogy nem érezzük magunkat sikeresnek. Magyarország az 1500-as, Lengyelország az 1700-as években kiesett a nagyhatalmak közül. Közben az úgynevezett Nyugat az ipari és nemzetállami fejlődés, a gyarmatosítás és a birodalomépítés terére léphettek. Az így szerzett előnyre büszke gondolkodásmód csak azt nem veszi észre, hogy a 16. század elejéig Európa oszmán satuban volt. S e szorítás idején a középső rész népei fogták föl iszonyú véráldozattal az Európára nehezedő nyomást, míg a fentebbi folyamatok kiforrták magukat. A németek mára lemondtak saját öntelt (a térséget önmagukkal megtölteni akaró) Közép-Európa tudatukról, legfeljebb gazdasági expanziójuk maradt erős. Emögött a folyamat mögött történelmi traumák sorozata áll. A Német-római Császárság már az 1300-as évek közepére elveszítette önálló akcióképességét, az 1600-as évek első felében vívott harmincéves háborúban pedig végleg sikerült kiütnie magát a hegemón hatalmak közül. Nem véletlen tehát, hogy a németek szellemileg az utóbbi évtizedekben belsővé tettek egy beképzelt „nyugatosság”-ot.

- Az elmúlt esztendőkben Brüsszelben felerősödött a magyar- és lengyelellenesség, melyet egy, már-már a hisztériakeltésig fokozott rasszista kampány előzött meg. Ilyen volt a „lengyel vízszerelő” ellenségképének megalkotása, melyre az akkor még EU-tag Nagy-Britanniában került sor. Látszott, hogy ez a propaganda valami mélyebben gyökerező előképre épít. Van ennek valamilyen történelmi előképe?

- Az Egyesült Államokban ma is él egy 6-10 milliós közösség, amely lengyel felmenőkkel rendelkező amerikainak tartja magát. Ez a közösség az 1990-es évekig annyira zárt volt, hogy a kiérkezett első generációs női bevándorlóknak például idős korukra sem kellett tanulniuk angolul. Ennek a nyelvi deficitje a mai napig érezhető: a „polack” a bunkó megfelelője – ahogy a kortárs szlovák ifjúsági nyelvben a madarsko a tahót jelenti. Tegyük hozzá, több millió amerikai katona kétszer is megjárta a 20. századi háborúk során a brit szigeteket, s ott ezáltal meggyökeresedett a „bunkó polák” fogalma. Nagy-Britanniában egyébként mindennapos gyakorlat volt a túlzott politikai korrektség kora előtt a volt gyarmatokról bevándoroltak köznyelvi bakijainak megszólása is, csak éppen a népesség összetételének megváltozása és a PC – legalábbis a nyilvános közbeszédből – elüldözte ezt. De a „bunkó lengyel”, mint ellenségkép, maradhatott. Ez ugyanis egy ellenségképzés, a másik stigmatizálása. S ezzel meg lehet magyarázni a hanyatlás-jelenségeket is.

- Még megdöbbentőbb a „hunok” emlegetése, külön kiemelve azok állítólagos primitívségét, több mint másfél ezer évvel Attila birodalmának bukása után. Pedig a magyarok annyira nem „tartják melegen” ezt a témát.

- Nem mi akasztottuk magunkra a hun jelzőt. 1900-ban tört ki az indiai bokszerlázadás, melyet egy nemzetközi koalíció vert le. II. Vilmos ekkor azzal küldte a csapatait hadba, hogy „úgy járjatok el, mint a hunok, foglyot ne ejtsetek”. Ebben az időben már érlelődött a második búr háború, ahol a brit katonaság brutális eszközökkel fojtotta el az ellenállást: szabályos koncentrációs táborokba zárták a lakosságot. Hamarosan minden korábbit meghaladó fokozatba kapcsolt a német-brit flottavetélkedés. Mivel a német propaganda ekkor felemlegette a britek nemrégi kegyetlenkedését, a briteknek jól jött II. Vilmos szavainak fölelevenítése. A „barbár hunok” cselekedetei – ezek akkor a németek voltak – rátelepedtek a brit és amerikai háborús propagandára. Fennmaradtak brit és amerikai toborzóplakátok, ahol a német katonák képe alá azt írták: „Stop the Huns!”, „Állítsd meg a hunokat!”

- Hogyan hatott ez hazánk megítélésére?

- Egy diplomata, aki brit részről a béketárgyalások Magyarországot érintő határmegállapító-bizottságaiban is jelentős szerepet töltött be, 1919 áprilisában Budapesten járt. Harold Nicolson saját visszaemlékezése szerint írta meg Peacemaking 1919 című könyvét. Ő például igen dehonesztálóan nyilatkozik a magyarokról. Azt mondja: leplezetlen utálattal nézett erre a vad, keleti, barbár fajtára, akik nem voltak mások, mint keleti urak és pár, németül már rosszul beszélő zsidó. Ez ugyebár a legteljesebb rasszizmus, ízes antiszemita kiszólással fűszerezve. De hát a béke helyreállításának ügyében eljárva, úgy gondolhatták, még ezt is megengedhetik maguknak. Mintha a korabeli gyarmatosító a brit birodalommal szembeszállni merészelő szudáni négereket jellemezné. Ez plasztikus képet ad arról, milyen indulatokkal jöttek ide a nyugati hatalmak úgymond békét csinálni. Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy ezeknek a mélységes tudatlanságot és előítéletességet tükröző, álszent és rasszista beszűrődésű nyilatkozatok már saját korukban is mindössze a pőre hatalmi érdeket elfedő propaganda-értékkel rendelkeztek.

