Vége a titkos, illegális terhességmegszakításnak Argentínában

A balközép politikai beállítottságú Alberto Fernández elnök kezdeményezésére benyújtott tervezetet, amely a terhesség 14. hetéig engedélyezi a művi megszakítást, 38:29 arányban fogadták el, több mint 12 órás vita után.

Ezáltal Argentína lett az első nagy latin-amerikai ország, amelyben legális az abortusz. Törvényes még Uruguayban, Mexikó egyes államaiban, Francia Guayanán és a kommunista vezetésű Kubában.

Az argentin származású Ferenc pápa a szavazás előtt néhány órával azt írta a Twitteren: „Az Isten Fia számkivetettnek született, hogy lássuk: minden számkivetett az Isten gyermeke. Úgy született a világba, ahogy minden gyermek: gyengén és sebezhetőn, hogy mindannyian szeretettel megtanuljuk elfogadni gyengeségünket.”

The Son of God was born an outcast, in order to tell us that every outcast is a child of God. He came into the world as each child comes into the world, weak and vulnerable, so that we can learn to accept our weaknesses with tender love.

— Pope Francis (@Pontifex) December 29, 2020