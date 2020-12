Dubajban az anyák szülés után mell- és hasplasztikát is kérhetnek

Megosztás Tweet



Dubajban a terhesgondozás mindenkinek a saját felelőssége, nincsenek előírt vizsgálatok, szülni pedig kórházban vagy gyógycentrumban lehet.

A kórházak modernek, felszereltségük olyan, akár egy hotelé: a VIP- emeleten található szülőszoba-lakosztályok a módos helyiek pénztárcájához szabottak, saját nővérrel és étlappal. A beutaltaknak fűtött úszómedence, szauna és jakuzzi is a rendelkezésükre áll.

Az emírségekben a császáros szülés költsége kétszer-négyszer magasabb, mint a természetesé, így sok anya félelme, hogy indokolatlanul „megcsászározzák” a nagyobb nyereség reményében.

Dubajban divatos a „szülés utáni helyreállítás”, amelynek során műtéti eljárással feszesítik a has bőrét. A legmeghökkentőbb, hogy „egésztest-feszesítést”, mell- has- és intimplasztikát is lehet kérni, amelynek során a has, a mell és a fenék mellett a kart, a combot, sőt akár még a vádli környékét is a terhesség előtti állapotba hozzák vissza.