Egy falut fenyeget a Japánban kitört vulkán

Kitört az Otake vulkán hétfőn a Japánhoz tartozó piciny Szuvanosze-szigeten.

A tűzhányó helyi idő szerint hajnali három órakor tört ki, mintegy 1,3 kilométeres körzetben lövellve ki izzó köveket. A kráterből felszálló füst kétszáz méterre magasodik a hegycsúcs felett.

A tokiói kormány összekötő irodát hozott létre, hogy összegyűjtse az információkat a kitörésről. Sérültekről egyelőre nem érkeztek hírek.

[#Volcano observation report on eruption] Volcano name #Suwanosejima

Date and time: 23:55 on December 25, 2019

Phenomenon: #Explosion

Eruption height above crater: unknown

Flow direction of plume: unknown

Crater: #Otake crater pic.twitter.com/wikTS1aVLr

— よっしみ~☆🌏 (@yoshimy_s) December 25, 2019