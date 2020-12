Légvédelmi óvóhelyeken töltik a karácsonyt az izraeli családok

Az izraeli légierő a Hamász palesztin iszlamista szervezet létesítményeit bombázta a Gázai övezetben szombatra virradóra.

Az izraeli hadsereg a Twitteren közölte, hogy a többi között egy rakétákat gyártó üzemet, föld alatti létesítményeket és egy katonai támaszpontot támadtak.

As families around the world sit around their Christmas trees, families in southern Israel are running to bomb shelters.

2 rockets were just fired from Gaza toward Israel. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted both rockets.

— Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2020