Védőruhában tartották az első karácsonyesti koncertet a leégett Notre-Dame-ban – VIDEÓ

A székesegyház kórusának tagjai védősisakban és -öltözékben énekeltek egy csellista és egy kölcsönzött orgona kíséretében az elsötétített középkori épületben, amelyben most készülnek a kockázatos tisztítási műveletek után a nagyszabású rekonstrukcióra. A tervek szerint húszan énekeltek volna, de biztonsági okokból a számukat nyolcra csökkentették.

Az énekesek a társas távolságtartás szabályait betartva álltak fel, hogy levehessék az énekléshez a koronavírus-világjárvány miatt kötelező maszkot.

A koncerten elhangzott angolul és francául a Csendes éj, Az angyalok himnusza, sőt még a Jingle Bells is. A dalokat decemberben vették fel, és a felvételt csütörtök éjfélkor mutatták be. A felvételen közönség nem vehetett részt, és várhatóan legalább 2024-ig nem is léphet az épületbe.

Wearing hard hats and protective suits, the choir of Notre Dame Cathedral sang inside the Paris landmark for the first time since last year’s devastating fire for a special Christmas Eve concert. https://t.co/fuhATtcJwO pic.twitter.com/SWqmh2T4kc

— ABC News (@ABC) December 25, 2020