Hamarosan karanténbabák áraszthatják el a világot

Megosztás Tweet



Nehéz, de sok család számára termékeny időszak is volt egyben az idei tavasz. A legtöbb országban kilenc hónapja vezették be a kijárási korlátozásokat a koronavírus miatt. Az év végén sokan gyermekáldás elé néznek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én minősítette világjárvánnyá a koronavírust. Sok országban ezután vezettek be kijárási korlátozásokat.

A járvány első, tavaszi hulláma során két álláspont ütközött. Az egyik szerint a karantén kedvezően hat majd a születésszámra. Voltak az ellentétes vélemények is. Szerintük a pandémiát övező egészségügyi és létbizonytalanság visszaveti a gyermekvállalási kedvet.

A Washington Post cikke egy olyan fiatal párt mutat be, akiknél már meg is érkezett a gólya, kilenc hónappal a korlátozások bevezetése után.

A Floridában élő Katy Dobson Atlas névre keresztelt fia két hete látta meg a napvilágot. A 27 éves nő korábban többször is elvetélt, ezért mint veszélyeztetett terhes a karantén idején is folyamatos orvosi ellenőrzés alatt volt. A kéthetente megtartott vizsgálatokon azonban férje nem vehetett részt és a nővérével sem találkozhatott. A 34. héten is csak távolról láthatta nővérét.

A kényszerű korlátozások miatt a várandóság ebben az évben sok leendő anyuka számára magányos időszak volt. Egy sor dolog kimaradt életükből, amik korábban természetesnek számított.

Elmaradtak a felkészítő tanfolyamok, a bababoltban való kiruccanások és azt sem tudták megünnepelni, amikor végül eldőlt, hogy kisfiúk születik majd.

Szülés előtt sok nő még megpróbálja kihasználni az utolsó lehetőséget egy rövid utazásra A karantén miatt azonban a floridai párnak erről is le kellett mondania.

A társadalmi érintkezés hiánya azt is jelentette, hogy Katy Dobson titokban tudta tartani a terhességét. Mivel korábban több vetélése is volt, ezért nem is osztotta meg a hírt a közösségi oldalain.

A koronavírus miatt a nagyszülők sem érintkezhetnek a csöppséggel. Egyenlőre azzal kellett beérniük, hogy autójukban ülve szemlélhetik meg a kisfiút.

A várandóság alatt Dobson naplót is vezetett, így a későbbiekben is felidézheti a terhes és nehéz időszak minden apró részletét, amelyet majd megoszthat fiával.

Az előzetes adatok azt mutatják, hogy

jelentős eltérések lehetnek régiók szintjén a várható gyerekszám növekedést illetően

az Egyesült Államokban – írta a Washington Post. Az amerikai egészségügyi szervek hivatalos adatára még hónapokat kell várni.

A címlapfotó illusztráció.