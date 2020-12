Az uniós tagállamok vezetői üdvözlik a Brexit-megállapodást

Megosztás Tweet



Az Európai Unió tagállamainak eddig megszólalói vezetői üdvözölték a december 24-én bejelentett Brexit-megállapodást. Az Európai Tanács soros elnökségét december 31-ig ellátó Németország vezetője, Angela Merkel kancellár külön köszönetet mondott az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, és az EU főtárgyalójának, Michel Barnier-nek is.

Az EU Tanácsa soros elnöki tisztségét betöltő Németország kormányfője, Angela Merkel kiemelte, hogy a csütörtökön kötött megállapodásért „nagy köszönet” jár Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Michel Barnier EU-s főtárgyalónak és munkatársainak. A szövetségi kormány alaposan elemzi a megállapodás szövegét, de ezt a munkát „nem a nulláról kell kezdeni”, mert a bizottság az egész tárgyalási folyamatban szorosan egyeztetett a tagállamokkal.

Ezért „gyorsan meg tudjuk állapítani, hogy Németország támogathatja-e a tárgyalás eredményét” – fejtette ki Angela Merkel, hozzátéve, arra számít, hogy Németország hozzájárul a megállapodáshoz.

Angela Merkel, német kancellár 2020. december 16-án. MTI/AP/Pool/Hannibal Hanschke

A kormány december 28-án délelőtt tárgyalja meg az ügyet, amelyről ugyancsak 28-án a Tanács is tárgyal, és dönt a megállapodás ideiglenes alkalmazásáról – közölte Angela Merkel. Rámutatott, hogy a megállapodás akkor léphet hatályba véglegesen, ha az Európai Parlament is hozzájárul. Kiemelte, hogy a megállapodás révén új fejezet kezdődhet az EU, illetve Németország és az uniós tagság felszámolása után is „fontos partner” Egyesült Királyság kapcsolatában.

Emmanuel Macron francia elnök azt hangsúlyozta, hogy

kifizetődött Európa egysége és ereje. Az Egyesült Királysággal megkötött egyezmény lényeges az állampolgáraik, a halászaik, a termelőik védelme szempontjából. Meg fogunk győződni arról, hogy ez a helyzet

– tette hozzá.

Alexander De Croo belga miniszterelnök azt közölte, hogy a létrejött kereskedelmi megállapodás lehetőséget nyújt az Egyesült Királysággal való szoros kapcsolat fenntartására, és tisztességes versenyt biztosít az uniós vállalatok számára. Belgiumnak legfontosabb a gazdasági érdekei lehető legjobb védelmének biztosítása, ugyanis – szavai szerint – meg kell védeni a belga cégeket a tisztességtelen brit versenytől – emelte ki.

„Az elmúlt négy év intenzív vitáit magunk mögött tudhatjuk. Most új, erős kapcsolat kiépítésén dolgozhatunk az Egyesült Királysággal, amely mindig is történelmi partnere volt hazánknak. Itt az ideje, hogy a jövőbe tekintsünk" – fogalmazott. Belgium megkezdi a megállapodás szövegének elemzését, csakúgy, mint a többi 26 uniós tagállam és az Európai Parlament - tette hozzá a belga miniszterelnök.

Mark Rutte holland miniszterelnök „nagyszerű hírnek” nevezte a „nehéz tárgyalások” után született megállapodás létrejöttét az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli partnerségéről. Rutte elismerését fejezte ki Michel Barnier uniós főtárgyalónak és Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnöknek „fáradhatatlan erőfeszítéseikért”. „A megállapodás, amelyet alaposan tanulmányozni fogunk, mindannyiunk számára nagyon fontos” - tette hozzá a holland miniszterelnök.

Jó hírnek nevezte Guiseppe Conte olasz kormányfő a Brexit utáni kereskedelmi megállapodást. Nagy-Britannia továbbra is központi partnere marad az EU-nak és Olaszországnak. „Az európai kereskedelem, illetve az állampolgárok érdekeit és jogait garantálja (a megállapodás)” – írta Twitter-üzenetében.

Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök és Emmanuel Maron, francia elnök 2020. december 14-én, Párizsban. EPA/IAN LANGSDON

Pedro Sánchez olasz kormányfő üdvözölte a megállapodás elvét. „Spanyolország és az Egyesült Királyság folytatja a tárgyalásokat az áruk és az emberek szabad mozgásáról Spanyolország és Gibraltár között” – hangsúlyozta. Madrid, London és Gibraltár az EU és az Egyesült Királyság közötti gazdasági megállapodásról folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan tárgyal a háromoldalú szerződésről. A dél-spanyolországi brit beékelődés 100 százalékban függ az importtól, 34 ezer lakosát csak így tudja ellátni élelmiszerrel, és naponta mintegy 15 ezer vendégmunkás jár át dolgozni Spanyolországba.

António Costa portugál miniszterelnök kijelentette: „Melegen üdvözöljük az Egyesült Királysággal a január 1. utáni kapcsolatokról megkötött megállapodást. Az Egyesült Királyság nemcsak jó szomszédunk és szövetségesünk, de fontos partnerünk is marad”.

Tomás Petrícek cseh külügyminiszter szerint karácsony küszöbén jó hír a megállapodás, amely véget vet a Brexit utáni viszonyokkal kapcsolatos bizonytalanságnak. Petrícek a Twitter mikroblog portálon meggyőződését fejezte ki, hogy az Európai Parlament jóvá fogja hagyni a megállapodást.

Erna Solberg norvég kormányfő jó hírnek nevezte a megállapodást mind az Egyesült Királyság, mind az EU, mind pedig Norvégia számára. „Egy megállapodás révén mindenki - beleértve Norvégiát - mindent jobban fog tudni előre látni” – írta közleményében.