44 órát várakozott a magyar kamionos a francia-angol határon

Megosztás Tweet



A doveri kikötőnél feltorlódott sorban, illetve a környékbeli utak mentén rengeteg magyar kamionsofőr is vesztegel. Egyikük az M1-nek azt mondta: már kezdenek beletörődni, hogy az idei karácsonyt a szeretteik nélkül kell tölteniük. Több Angliában élő magyar közben vállalta, hogy bevásárol azoknak, akik nem tudják elhagyni a kamionjukat. Volt, akinek inzulinra volt szüksége.



Ezek a felvételek szerda délután készültek, a Dover-i kikötőtől nem messze. Mindenütt kamionok várakoznak arra, hogy átjuthassanak a kontinensre. Árpád és társa szombaton indultak szombathelyről sheffield-be. Hétfőn indultak vissza, de már nem jutottak át a határon. Az ő helyzetük csak annyival jobb sokakénál, hogy ők nem álltak be abba a kamionsorba, amiben több ezren várakoznak.

„Ebbe a hatalmas sorba nem sikerült beálli, az úthálózatot relatíve annyira már ismertem, hogy ki tudtam kerülni ezt a hatalmas kamion sort. Úgyhogy le tudtam jönni kb 1 km-re a doveri kikötőtől, úgyhogy már 44 óra, pontosan nézem 44 óra 30 perce állunk itt, és várjuk a csodát” – mondta el a kamionosként dolgozó Tóth Árpád

Mivel ők az út szélén állnak, tisztálkodásra nincs lehetőségük. Bevásárolni azonban felváltva el tudnak menni, élelmiszerből nincs hiányuk. Abba azonban kezdenek már beletörődni, hogy az idei karácsonyt a szeretteik nélkül kell tölteniük.

„Annyi szerencsénk volt, hogy a munkáltatónk foglalkozott velünk, úgyhogy be tudtunk vásárolni. Küldött a számlánkra pénzt. Ha arról lenne szó, hogy itt maradnánk karácsonyra amire úgy néz ki hogy nagy esély van” – tette hozzá.

Vannak azonban olyanok, akik egyedül ülnek a járművükben, ezért nehezen tudják azt otthagyni. Elsősorban rajtuk segítenek a kint élő magyarok.

Az egyik közösségi portálon hoztak létre egy csoportot. Itt cserélnek egymással információt, illetve akinek szüksége van rá, az segítséget is tud kérni. Emellett pár Angliában élő magyar vállalta, hogy bevásárol azoknak a sofőröknek, akik ezt nem tudják megtenni, és el is juttatják hozzájuk a termékeket.

„Ásványvizet, kenyeret, szeletelt szalámit, kávét, teát üdítőt tehát tulajdonképpen ilyen, habár a kamionokban van hűtő is meg vízmelegítési lehetőség is néhány helyen korlátozva van a főzési lehetőségük is tehát szabályba van nekik adva, hogy nem főzhetnek sem a kamionban, sem azon kívül tehát igyekszünk fogyasztásra kész mondjuk úgy tartós élelmiszereket vásárolni” – árulta el az egyik segítő, Pálnik Csaba.

Volt olyan sofőr is, akinek inzulinra volt gyorsan szüksége – neki is a kint élő magyarok segítettek.

Szerda este megindult az angliai oldalon feltorlódott több mint 3800 kamion átkelése Franciaországba, miután a francia hatóságok megnyitották az új koronavírus-változat nagy-britanniai megjelenése miatt hétfőn lezárt határt a brit oldalról érkező forgalom elől. A Londonnal kötött megállapodás alapján azok kelhetnek át, akik gyorstesztet végeztettek, és ennek eredménye negatív. Szerdán a hosszas várakozás miatt feldühödött kamionosok többször is összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel az angliai Dover kikötőjében.