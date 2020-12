Brit mutáns vírus: 61 százalékkal ugrott az esetszám, Törökországban 4500 utast különítettek el

Megosztás Tweet



A tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőzési számot regisztrálták kedden Nagy-Britanniában. Törökország a SARS-CoV-2 koronavírus új vírustörzsének nagy-britanniai megjelenése miatt elkülönített 4603 utast, akik december 14. után az Egyesült Királyságból érkeztek



A brit egészségügyi minisztérium kedd esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 36 804 új fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. Az adatsor szerint a kedden zárult egy hétben 222 199 koronavírus-fertőzést szűrtek ki tesztekkel. Ez 84 323-mal, 61,2 százalékkal több az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.

A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - az elmúlt 24 órában 691 páciens halt meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. A kedden zárult egy hétben 3400 halálos áldozata volt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak, 526-tal, 18,3 százalékkal több, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.

A brit kormány a múlt héten új koronavírus-variáns azonosítását jelentette be. A vizsgálatok adatai szerint a Nagy-Britannián belül mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedő változat fertőzőképessége akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított típusokét. A brit egészségügyi minisztérium keddi ismertetése nem részletezi, hogy a napi és a heti fertőzésszám emelkedésében mekkora szerepe lehetett az új koronavírus-változatnak.

Keddig ugyanakkor félszáznál is több ország jelentette be, hogy felfüggeszti a Nagy-Britanniából induló repülőjáratok fogadását, bár az Európai Bizottság kedden a tilalom feloldását kérte az EU-tagországoktól.

A francia hatóságok ugyanakkor immár csaknem két napja a brit oldalról érkező teherforgalmat sem fogadják. A francia intézkedés olyan járművekre vonatkozik, amelyekkel emberek - gépkocsivezetők, utazószemélyzet, utasok - is átkelnének Franciaországba. Az utazószemélyzet és utasok nélküli teherszerelvények - konténerek és vontató nélküli kamion-pótkocsik - átkelését a francia hatóságok továbbra is engedélyezik.

A zárlat miatt a délkelet-angliai Dover kompkikötőjéhez vezető autópályán, illetve az egyik közeli, használaton kívüli repülőtéren kialakított átmeneti parkolóban a Kent megyei tanács adatai szerint kedd estig 2852 kamion torlódott fel. Boris Johnson brit miniszterelnök már előző nap azt közölte, hogy felvette a kapcsolatot Emmanuel Macron francia elnökkel, akik a helyzet gyors megoldását ígérte.

Török fogságban?

Mindeközben Törökország a SARS-CoV-2 koronavírus új vírustörzsének nagy-britanniai megjelenése miatt elkülönített 4603 utast, akik december 14. után az Egyesült Királyságból érkeztek - írta kedden Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján.

A tárcavezető kifejtette: minden utast azonosítottak, rögzítették az adataikat, és vagy a lakhelyükön vagy a foglalt szállodai szobájukban különítették el őket. Koca egyúttal közölte: a hatóságok vírustesztet végeznek el az érintetteken.

A török egészségügyi miniszter vasárnap késő este jelentette be, hogy az új koronavírus-variáns terjedése miatt a kis-ázsiai ország felfüggeszti a Nagy-Britanniából, Dániából, Hollandiából és a Dél-afrikai Köztársaságból érkező közvetlen légi járatokat. Koca keddi Twitter-bejegyzésében ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy a felsorolt országokból vasárnap este 335 utas lépett be Törökországba. Hangsúlyozta: rajtuk már elvégezték a vírustesztet, és annak eredményétől függetlenül mindannyiukat elkülönítették. A miniszter hozzátette: ezektől az utasoktól érkezésük hetedik napján is mintát vesznek majd.