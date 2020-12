Rettegős karácsony: fél Európa már lezárta határait az angliai mutáns vírus miatt

Az Európai Unió döntéshozó szerve, az Európai Bizottság (EB) hétfő délelőtt 10 órakor rendkívüli ülést tart a mutáns vírus miatt szükségessé vált intézkedésekről – számolt be a BBC World honlapja hétfőn kora reggel. Az új vírustörzset Londonban és az Egyesült Királyság déli részén azonosították be a múlt héten.

Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton új korlátozásokat jelentett be a mutáns vírus által érintett területekre, amelyek több millió embert érintenek a karácsonyi időszakban.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy az új vírustörzs „kitört az ellenőrzésünk alól”, és „vissza kell szerezni felette az irányítást”.

Hollandia már a szombati bejelentés után néhány órával közölte, hogy január 1-ig megtiltja az Egyesült Királyságból induló utasszállító járatok berepülését. Vasárnap közölték, hogy az szigetországból érkező kompok utasai sem szállhatnak ki az országban, de az áruszállítás folytatódik. Hollandia vasárnap napi több mint 13 ezer új koronavírus-fertőzöttet jelentett, ami új rekord, annak ellenére, hogy december 14-én szigorú korlátozásokat vezettek be az országban.

Az Eurotunnel közölte, hogy vasárnap este 10 órától felfüggesztette a Folkestone terminálba való bejutást, vagyis a szuperexpressz nem indul el Calais irányába. Calais-ból ugyanakkor továbbra is indulnak vonatok Folkestone-ba, számolt be a BBC World.

Az ír kormány szintén bejelentette, hogy vasárnap éjféltől 48 órára leállítanak minden Angliából, Walesből és Skóciából érkező repülőjáratot, és „a közegészség fenntartása érdekében a Nagy-Britanniában élő emberek, állampolgárságuktól függetlenül, nem utazhatnak be Írországba sem légi, sem tengeri úton”.

