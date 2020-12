Japánban még egy méter hó hullhat a hétvégén

Rekordmennyiségű, több mint egy méteres hó hullott New York állam több városában is az elmúlt napokban. Japánban is a rekord havazás nehezíti az emberek életét, Niigata prefektúrában csaknem 2 méternyi hó esett, és az előrejelzések szerint még további egy méter hullhat a hétvégén. Kína második leghosszabb folyója, a Sárga-folyó pedig az idén két héttel korábban fagyott be, mint tavaly – hangzott el az M1 Híradójában.