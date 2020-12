A harmadik hullámra kell készülni Európában?

Megosztás Tweet



Ismét szigorítanak Olaszországban. A római kormány elejét szeretné venni annak, hogy az ünnepek elmúltával megugorjon a fertőzöttek száma és megkezdődjön a járvány harmadik hulláma. Az olasz kormány ma jelenti be a szigorításokat. Kiszivárgott értesülések szerint december 24-e és január 6-a között lezár az ország, egész napos kijárási tilalom lép életbe, az egész ország egyetlen vörös zónába tartozik majd.



Elözönlötték az utcákat a vásárlók Olaszország-szerte. Egyes üzletek előtt sorok is kialakultak. Az elmúlt hét végén az összes tartományban lazítottak a járványügyi óvintézkedéseken, egyetlen régió sincs már az úgynevezett vörös zónában. Ami azt jelenti, hogy megnyíltak a boltok, a kávézók és az éttermek is. Sokan ki is használják a régen várt szabadságot. Aki csak teheti, bevásárol karácsonyra és elüldögél a kávézókban.

Újabb szigorítások Olaszországban

A hatóságok viszont már múlt hétvégén is aggasztónak találták, hogy tömeg alakult ki egy-egy város központjában. Rómában rendőröket is bevetettek, hogy a csoportosuló embereket valamelyest szétoszlassák. Az ünnepek közeledtével most az olasz kormány újabb szigorításokat vezet be. A döntés részletei már a bejelentés előtt kiszivárogtak, így az is, hogy az olaszok nem számíthatnak arra, hogy a megszokott módon ünneplik a karácsonyt és a szilvesztert.

A korlátozás első szakasza hétfőn lép életbe, amikor leállítják a tartományok közötti közlekedést.

A hatóságok viszont attól tartanak, hogy még a lezárás előtt milliók kelnek útra, így hatalmas tömeg alakul ki a repülőtereken, vasútállomásokon és buszpályaudvarokon.

„December 21-ig megpróbál mindenki elindulni arra a helyszínre, ahol a karácsonyi ünnepeket akarja tölteni, de utána a korlátozások értelmében aztán majd nem lehet kimenni az utcákra, úgyhogy sokan újragondolják, hogy mégis hol akarják tölteni az ünnepeket. A karácsony ugye Olaszországban is kiemelt családi és vallási ünnep, korábban a kormány azt mondta, hogy nem fogja megszabni, hogy hányan ülhetnek le az ünnepi asztalhoz, most viszont pontosan ez történik, hiszen a kijárási korlátozással csak az egy háztartásban élők ülhetnek majd le együtt vacsorázni szent este vagy karácsony délben együtt tölthetik a napot” – mondta Sárközy Júlia tudósító Rómából.

Rendőrök, katonák a vásárlóutcákban

Advent utolsó hétvégéjén valószínűleg a belvárosokban is nagy lesz a zsúfoltság, az üzletek ugyanis nyitva maradnak. A belügyminisztérium ezért 70 ezer rendőrt, katonát, illetve a polgári védelem embereit küldi a vásárlóutcákba, amelyekbe a tervek szerint csak korlátozott számban engednék be az embereket.

A szigorú korlátozásokkal a római kormány mindenáron el akarja kerülni, hogy karácsony és szilveszter után ismét megugorjon a fertőzöttek száma, a járvány harmadik hullámát okozva. Olaszország volt az első európai állam, ahol megjelent a koronavírus. Február óta itt több mint 67 ezren vesztették életüket, Európában itt szedte a legtöbb áldozatot a járvány.

Spanyolország nem szigorít az ünnepekre

Spanyolországban is lehet baj megint, ugyanis az öt hete tartó javuló tendencia után újra növekszik a fertőzöttek száma. A szakemberek szerint ennek az az oka, hogy elhamarkodták az enyhítéseket, és az emberek is lazábban kezelték az egészségügyi előírásokat. Ennek ellenére országos szigorítások nem lesznek az ünnepekre, de az egyes régiók hozhatnak intézkedéseket. A járványügyi tájékoztatásért felelős szakember szerint ugyanakkor erre nagy szükség van.

Önkéntes karantént javasol Franciaorszg

Franciaországban hat hét után a napokban feloldották a lakhelyelhagyási tilalmat, amelyet éjszakai kijárási korlátozás váltott fel, azonban önkéntes karantént javasoltak mindenkinek annak érdekében, hogy a járvány lehetőleg ne robbanjon be újra. Csakhogy a számok mégis elkezdtek romlani.

Horvátország szigorít

Tovább szigorít a koronavírus ellen hozott intézkedéseken Horvátország. December 23-tól január 8-ig országos lakhelyelhagyási tilalom lép életbe. Emellett továbbra is érvényben maradnak a jelenlegi korlátozások, vagyis zárva vannak a kávézók, éttermek, edzőtermek és a sportközpontok. Betiltották a karácsonyi vásárokat, korlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét, valamint a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát.

Hétfőn dönt a cseh kormány az óvintézkedésekről

Két hétig tartó enyhítés után ismét romlott a járványhelyzet Csehországban, ezért a kormány szigorított az óvintézkedéseken. Csütörtök éjfélkor éjszakai kijárási tilalom lépett érvénybe. Ezen túlmenően bezártak a vendéglátóhelyek, a szállodák, az edzőtermek, az uszodák és a kulturális intézmények. Az üzletek és a szolgáltatások azonban tovább működhetnek. A cseh kormány hétfőn dönt a karácsonyi ünnepek alatti óvintézkedésekről.

Az már biztos, hogy az éjjeli kijárási tilalom ellenére megtarthatóak lesznek az éjféli misék,

de a templomokat a hívők csak befogadóképességük 20 százalékáig tölthetik meg. A hagyományos szilveszteri rendezvények elmaradnak.

Elkapta a vírust a szlovák kormányfő is

Ismét erősödni kezdett a koronavírus-járvány Szlovékiában. Csütörtökön rekordot döntött az új fertőzöttek száma, több mint 7 ezer ember szervezetében mutatták ki a betegséget. Elkapta a koronavírust Igor Matovic szlovák kormányfő is, mindazik, akik találkoztak vele, házi karanténba vonulnak és leteszteltetik magukat. Több miniszter tesztje máris pozitív lett.

Hosszú sorokban várakoztak az emberek a koronavírus-tesztállomás előtt Pozsonyban.

Csütörtökön mintegy 47 ezer gyorstesztet végeztek országszerte, amelynek mintegy hét százaléka pozitív lett.

Riasztó eredményt mutattak a laboratóriumi PCR-vizsgálatok is. Az ötmilliós országban egyetlen nap alatt több mint 7 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Az elmúlt hetekben pedig megkétszereződött az elhunytak száma, naponta mintegy hatvanan halnak meg a koronavírus szövődményeiben.

Pozitív lett Igor Matovics koronavírustesztje is. A szlovák kormányfő a mintavétel eredményét közösségi oldalán tette közzé. Arra kérte az embereket, hogy tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket. A szlovák egészségügyi miniszter is elkapta a koronavírust, a kormány illetve a koalíciós pártok vezetői pedig, akik találkoztak Igor Matoviccal, házi karanténba vonultak és teszteltetik magukat.

Közben a vásárlók megrohamozták az áruházakat,

miután kiderült: a tervezett hétfő helyett már két nappal korábban, azaz szombattól rendkívüli szigorítások lépnek életbe Szlovákiában. Január tizedikéig csak az élelmiszerboltok, drogériák és patikák tarthatnak nyitva. A kormány kijárási tilalmat rendelt el, így az emberek csak indokolt eseteben, például munkavégzés, családlátogatás, orvosi ellátás vagy vásárlás céljából hagyhatják el a lakhelyüket. A kijárási tilalom alatt legfeljebb két háztartás tagjai találkozhatnak egymással.

„Ha egy családi találkozón ennél többen vesznek részt, és erről bejelentést kapunk, könnyen előfordulhat, hogy a rendőrség kivonul és intézkedik” – figyelmeztetett Stefan Holy szlovák kormányfő-helyettes.

Önkéntes és ingyenes lesz az oltás Szlovákiában

A szlovák egészségügyi minisztérium államtitkára pedig bejelentette, hogy már karácsony után megkezdhetik a koronavírus elleni vakcina beadását. Első körben az egészségügyi és a szociális intézmények dolgozóit oltják be. A tervek szerint több mint 3 millió ember, a népesség 70 százaléka kaphatja meg a védőoltást, amely önkéntes és ingyenes lesz Szlovákiában.