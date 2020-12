Minden eddigi first ladynél keményebben bánik a média Melania Trumppal

Megosztás Tweet



Az Egyesült Államok modern történetében egy first ladyt sem kezelt olyan rosszul a média, mint Donald Trump feleségét a Fox News szerint.

A Fox News egyik állandó vendége, Joe Concha állította ezt az America’s Newsroom című műsorban azt követően, hogy a CNN View című műsorából mutattak be egy részletet a nézőknek, amelyben az egyik műsorvezető, a komikus Joy Behar azt mondta: „Melania Trump szülei a láncmigráció előnyeit élvezik, miért ne élvezné ő is? Szlovéniában semmit sem csinált, vagy hát nem tudom, mit csinált…rendben, modell volt, de most ő a first lady.”

A Media Research Center munkatársa, Kristine Marsh szerint korábban a CNN View című műsorában már többször is foglalkoztak Melania Trumppal hasonlóan negatív hangon, többek között Donald Trumptól való elválását is pletykálták.

(Fotó: EPA/Jim Lo Scalzo)

A Fox News kommentátora, Joe Concha felidézte a Washington Post egy korábbi cikkét is, amelynek legelején fogadást lehetett kötni arra, hogy elválik-e Melania Trump a férjétől anélkül, hogy az olvasóknak el kellett volna olvasniuk a teljes cikket.

„Ennyit kell tudni arról, hogyan kezelik Melania Trumpot, aki a modern korban látott minden eddigi first ladynél keményebb bánásmódban részesül a média részéről” – mondta Concha.

A first ladyk média általi kezelése azt követően vált újra aktuális témává, hogy a Wall Street Journal néhány nappal ezelőtt vezércikkben szólította fel a leendő first ladyt, Dr. Jill Bident, hogy hagyja el a neve elől a doktor titulust tekintettel arra, hogy csak PhD-je van, vagyis nem praktizáló orvos-doktor, hanem tudományos címet visel.