Elfogadja a szigorításokat a németek többsége

Németországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Szlovákiában is szigorítanak a járványügyi intézkedéseken. Brit tudósok a napokban arról számoltak be, hogy a vírus új változatára bukkantak, azonban azt megerősítették, hogy a vakcinák megfelelő védelmet fognak nyújtani az esetleges mutációkkal szemben is.



Németországban egyre aggasztóbb a helyzet, megtörtént, amitől mindenki tartott: van olyan kórház, ahol megtelt az intenzív osztály, az orvosoknak kell dönteniük, ki kerülhet lélegeztetőgépre.

Németország csaknem egy teljes hónapra leáll

Rekordot döntött a járvány okozta halálozások száma Németországban. Csaknem ezren haltak meg egy nap alatt. A robbanásszerű növekedést valószínűleg egy technikai hiba okozta, az országos közegészségügyi intézetbe ugyanis Szászországból egyszerre két nap adatai érkeztek be. Az adminisztrációs hibát azóta javították, ám a helyzetet ennek ellenére is mindenki aggasztónak tartja. Nem véletlen, hogy a németek 80 százaléka elfogadja a kormány szigorító intézkedéseit, amelyek ma léptek életbe.

Szerdán csaknem egy hónapra leállt az élet a 83 milliós Németországban.

Az élelmiszerboltokon, a gyógyszertárakon és a bankokon kívül gyakorlatilag semmi sem lehet nyitva. Az utcák üresek, nincs iskola, az emberek többsége otthonról dolgozik. A szigorúan szabályozott, sok mindenben korlátozott karácsonyi vásároknak is vége.

Az országos zárlat sokak szerint elkerülhetetlen volt. A politikusok abban reménykedtek, hogy a novemberi szigorítások elegendők lesznek a járványgörbe ellaposításához. Most arra figyelmeztetnek: ha nem javulnak a járványügyi mutatók, veszélybe kerülhet a gazdaság januári újraindítása is, ami még nagyobb bajjal járhat. Ezért is döntöttek végül az év végi korlátozások mellett.

Az egészségügyi ellátás is hatalmas veszélyben van. Németországban most először fordult elő, hogy az intenzív osztály túlterheltsége miatt egy kórházban az orvosoknak kellett dönteniük arról, melyik beteg kapjon mesterséges lélegeztetést.

Karácsonykor kissé lazítják a gyülekezési korlátozást – az ünnepre négy közeli hozzátartozót hívhat meg egy család. Szilveszterre és újév napjára azonban még szigorúbb gyülekezési tilalmat vezetnek be az egész országban. A tűzijátékok értékesítése tilos, és a közterületi alkoholfogyasztást is megtiltották. Az országos zárlat várhatóan január 10-ig tart.

Tovább romlott a járványhelyzet Hollandiában. Soha nem volt még annyira magas az új fertőzöttek száma az országban, mint az elmúlt 24 órában. Több mint 11 ezer embernél mutatták ki a vírust. A holland kormány tegnaptól léptette életbe a teljes lezárást, amely a tervek szerint öt hétig marad érvényben, és előreláthatólag karácsonykor sem tesznek kivételt.

A brit kutatók a vírus új változatát mutatták ki

„Nem jelent a korábbiaknál nagyobb veszélyt az az új koronavírus-változat, amely nemrég bukkant fel Angliában” – állítják egybehangzóan a mutációt vizsgáló kutatók.

A brit egészségügyi miniszter hétfőn számolt be arról, hogy a kórokozó új változatát azonosították az országban. Arra azonban nincs bizonyíték, hogy a korábban ismeretlen vírusváltozat hatással lenne a járványhelyzet alakulására. A szakemberek szerint ennél is fontosabb, hogy a koronavírus eddig felfedezett változásai nem csökkentik a kifejlesztett védőoltások hatékonyságát. Vagyis a vakcinák megfelelő védelmet fognak nyújtani az esetleges mutációkkal szemben is.

Mától élnek a legszigorúbb korlátozások Londonban.

A szórakozóhelyek, a turistalátványosságok, az éttermek és a kocsmák is bezártak a brit fővárosban. És mostantól a nem egy háztartásban élők sem találkozhatnak egymással zárt térben. A kormány karácsonyra ideiglenesen feloldaná az intézkedések egy részét. Szakértők szerint azonban ez meggondolatlan és felelőtlen lépés lenne.

Szlovákiában jön az egész napos kijárási tilalom

Szlovákiában szombattól egésznapos kijárási tilalom lesz érvényben a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Marek Krajcí egészségügyi miniszter a pozsonyi kormány szerdai ülése után.

A tilalom december 19-én reggel öt órától lép hatályba, és egyelőre nem pontosították, hogy meddig tart.

A kijárás tiltása nem vonatkozik a munkába járásra, valamint azokra, akik élelmiszert vagy üzemanyagot vásárolnak, illetve a postára, bankba vagy internetes üzletek kiadóhelyeire mennek.

A szerdán elfogadott kormányintézkedést az egészségügyi miniszter a rendkívül komoly járványhelyzettel indokolta.

Szintén szombattól – a tervezettnél két nappal korábban – lép érvénybe az üzletek zárvatartása is, ami az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével minden üzletre vonatkozik. Ez az intézkedés az előzetes bejelentés szerint legalább három hétig marad révényben.