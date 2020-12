Leköszön posztjáról az amerikai igazságügyi miniszter

Távozik posztjáról William Barr amerikai igazságügyi miniszter – jelentette be helyi idő szerint hétfőn Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök által a Twitteren megosztott levélben Barr hosszasan méltatja a Trump által elért eredményeket, és közli, hogy december 23-án távozik hivatalából.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020