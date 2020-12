Elviselhetetlen az élet a szerb–magyar–román hármas közelében a migránsok miatt

Megosztás Tweet



Elviselhetetlen állapotok uralkodnak az észak-bánáti Majdány és Rábé településeken – erről számoltak be a helyiek az M1 stábjának.

Több száz migráns torlódott fel a két településen. Folyamatosan érkeznek buszokkal, taxival a szerb–magyar–román hármas határra a migránsok. A hármashatár közelében csak egy kisbolt működik, Majdányból és Rábéról is ide jártak vásárolni a helyiek. Most azonban már leginkább migránsokat látni a környékén. Olykor tucatnyian is összegyűlnek a kisboltnál. A helyiek emiatt inkább a szomszédos Oroszlámoson vásárolnak be.

De nem csak ez a gond a településen. A migránsok ugyanis már teljesen otthon érzik magukat. Az említett kisbolt utcájában csak három házban élnek helyiek. Az összes többi háznál illegális bevándorlók adják egymásnak a kilincset.

A Rábén élők szerint a házak 90 százalékában migránsok élnek, a helyiekből már csak alig hatvanan maradtak.

A migránsok az elhagyatott épületekben tüzet gyújtanak, a tetőcserepeken át szivárog ki a füst. „Ahol üres ház van, szedik le a gerendákat, léceket, amit bírnak, azzal tüzelnek, fűtenek” – mondta egy ott lakó idős nő.

A Majdány és Rábé közötti elhagyott hangárban is hasonló a helyzet. Az M1 stábja éppen ott járt, amikor a bevándorlók kivágott fákat cipeltek be az épületbe. Közben ismét rendőrök érkeztek, ezúttal kábítószert kerestek náluk, nem ritka ugyanis, hogy a migránsoknál tiltott szereket találnak.

A rendőrségi akció később Majdány külterületén folytatódott. Ez alkalommal nem szállították el a migránskat, de mindannyiukat kiküldték az üres házakból, és azt tanácsolták nekik, menjenek a legközelebbi befogadóközpontba.

Egy másik csapat éppen ebédet főzött az egyik udvarban, amikor a rendőrség felszólította őket, hogy hagyják el az illetéktelenül elfoglalt házat. A legtöbben a befogadóközpontok helyett a határhoz közeli bozótosok felé indultak, ahol éjszaka próbálnak meg átjutni a magyar vagy a román határon.

A magyar rendőrség adatai is alátámasztják ezt, csak hétfőn 230 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök. Az éjszaka folyamán is volt dolguk, a román–magyar szakaszon 18, magát irakinak és szírnek valló határsértőt állítottak meg a zöldhatáron. Néhány kilométerrel arrébb, a csanádpalotai átkelőnél egy román sofőr autójában találtak két migránst. Ők szír állampolgárnak vallották magukat.

Az illegális bevándorlóknak nagyon fontos, hogy az első regisztráció Ausztriában vagy Németországban történjen meg, és ne valamelyik balkáni országban.

A Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője az M1-en arról beszélt, hogy

a migránsok valamennyien Nyugat-Európába tartanak, hiszen ott több segélyt kaphatnak, nem kell dolgozniuk, ez pedig mágnesként vonzza őket.

„Nagyon soknak már vannak barátaik, családi közelékeik valahol a nyugat-európai országokban, és szinte bármelyiket, ha megkérdezzük Szerbiában, hogy hova szeretne eljutni, a legtöbben célországnak még mindig Németországot jelölik meg” – fogalmazott Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője az M1 Híradójában.

Hozzátette, csak, hogy oda eljussanak, például Magyarországon is át kell menniük, ez pedig biztonsági kockázatot jelent.

Georg Spöttle arról is beszélt, hogy a bevándorlók közül sokan nem tartják be a szabályokat, nem figyelnek a szociális távolságtartásra, nem teszteltetik magukat, maszkot sem viselnek, ezáltal pedig a betegséget is könnyebben terjeszthetik, és ebben az időszakban még fontosabbá vált a magyar határvédelem.



A címlapfotó illusztráció.