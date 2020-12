Román kormányalakítás: hiúság és egyéni politikai túlélési technikák versenyét látjuk

Megosztás Tweet



Alighogy elkezdődtek, máris megszakadtak a román kormányalakítási tárgyalások. Egy héttel a választások után úgy fest a helyzet, hogy három párt alakíthat koalíciót, köztük az RMDSZ, de egyelőre nem tudja a két román párt elosztani egymás között a fontosabb pozíciókat – közölte az M1 Híradója.



Pászkán Zsolt Románia-szakértő úgy értékelte a helyzetet az M1 Ma este című műsorában, hogy egyelőre „egymás tapogatása”, a tárgyalási pozíciók kijelölése zajlik. Az elmúlt két nap célja az lett volna, hogy egy kidolgozott tervvel érkezzenek a hétfői tárgyalásra Klaus Johannisszal, de ez nem sikerült. Ennek okaként a személyes hiúságot, politikai túlélést valószínűsítette.

Szerinte Ludovic Orban idő előtti, indokolatlan távozása a koronavírus-járvány közepén, amikor néhány héttel később egyébként is távoznia kellett volna, azért történhetett meg, mert állítólag az elnök biztosította arról, hogy a képviselőházi elnöki tisztséget megőrizheti, amelytől függ a liberális elnöki tisztsége.

Tehát egyéni túlélési technikák és hiúság kérdésének versenyét látjuk. Dan Barnát a következő jelölt a képviselőházi elnökségért, számára is a politikai jövője a tét, hogy egy vesztes választás után tud-e valamilyen tisztséget kapni, miközben a párton belül is „fenik a késeket”, készülnek a leszámolásra vele szemben is.

Az eddigi tapasztalatok alapján a parlamentbe lépő pártok létszáma változik az idő előrehaladtával. „A kétszáznegyvennégy fős előny, amellyel a tervezett koalíció rendelkezik az számos okból elolvadhat, és a kétszázharminchárom fős többségi minimum alá csökkenhet” – fogalmazott Pászkán Zsolt.

A szakértő nem tartja valószínűnek, hogy Klaus Johannis feloszlatná a parlamentet, hiszen nem várhatna jobb eredményt egy esetleges előre hozott választáson sem,