Még négy év! – ismét tüntettek Trump mellett több amerikai városban

Ismét több ezren tüntettek az Egyesült Államok több városában helyi idő szerint szombaton Donald Trump amerikai elnök mellett. Washingtonban a demonstrálók összecsaptak az Antifa mozgalom aktivistáival.

A WRC-TV nevű washingtoni televíziós csatorna arról számolt be, hogy négy embert szúrt sebekkel kórházba szállítottak, a rendőrség Twitter-üzenetben pedig 23 személy őrizetbevételét jelentette be.

valamint a Proud Boys (Büszke Fiúk) nevű csoport. Az utóbbiak éjjel a Fehér Ház közelében összecsaptak az Antifa, illetve a Black Lives Matter (BLM, „A fekete életek számítanak") mozgalom tagjaival. Az AP hírügynökség szerint a Proud Boys csoportjából többen golyóálló mellényt viseltek.

A tüntetők egyebek közt a „Még négy év!” jelszót skandálták, ezzel utalva arra, hogy Donald Trumpot tekintik az elnökválasztás győztesének.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020