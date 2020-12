„A valódi szélsőbalos liberalizmus már sok társadalom pusztulásához vezetett”

– Patriótának lenni számomra azt jelenti, hogy kiállni a hazám legfőbb érdekei mellett. Ami nem csak a beszédben jelenik meg, de állampolgárként aktívan teszek érte. Vannak felelősségeink, az Egyesült Államokban ide tartozik a kiállás a szabad társadalom mellett, egy igazságos társadalom mellett. Egyúttal jelenti a kiállást egy nemzetért, amely saját maga jobbá tételére törekszik, szem előtt tartja értékeit, és jelenti a kiállást a jelképek mellett, amelyek megtestesítik az értékeket, mint a nemzeti lobogó. Ezt jelenti patriótának lenni – válaszolta David Webb.

– Talán a kulcsszó itt a felelősség. Van egy felelősségem, a felület okán, amelyen keresztül megjelenek az emberek előtt. Van felelősségem az igazság felé, van felelősségem egy nyílt vita iránt, és mindenképpen van egy felelősségem a tények iránt. A tények lényegesek abban, hogy az embereket ne csak egy általam előnyben részesített irányba tereljem. Annál is inkább, mert, ha valakit tények alapján ragadunk magunkkal, és látunk el ismeretekkel, akkor nagyobb valószínűséggel fog bevonódni és fogja az ügyet tovább vinni. Szóval az igazság számít, ezért is hangzik így az egyik jelmondatom hosszú évek óta, hogy az igazság maga a hatalom.

– Amit ma látunk, az sajnos egy szakadékot tükröz a tények és az olvasatok között. A narratíva arra szolgál, hogy megfelelő módon leírja a történetet, illetve a tények pontos halmazát annak érdekében, hogy mások képesek legyenek elsajátítani és továbbgondolni. Manapság viszont azt látjuk, hogy a tényeket mellőzik, és az olvasat – ami nem feltétlenül tartalmazza a tényeket vagy az igazságot – egyesek számára az igazsággá válik.

"You only get to vote for socialism and communism once."

— David Webb (@davidwebbshow) September 10, 2020