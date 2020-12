Ilyen sorrendben oltják be az embereket Nagy-Britanniában

Nagy-Britanniában eddig több tízezren kapták meg a vakcinát. Először az egészségügyi dolgozókat és a 80 évnél idősebbeket oltják be – közölte az M1 Híradója.

"Ahogy az oltóanyag mennyisége folyamatosan emelkedik, ez ötéves időközönként, progresszíven megy lefelé, tehűt aztán a 75 éven felüliek, a 70 éven felüliek, a 65 éven felüliek és a többi, egészen az 50-es korosztályig. És amikor az oltási program elérte az 50-es korosztályt, akkor remélhetőleg akkor már lesz annyi oltóanyag, hogy az egész lakosságra ki lehessen terjeszteni, ezt a brit kormány a jövő év első negyedére" – jelentette a közmédia londoni tudósítója.

Közben a legfrissebb adatok szerint az elmúlt napokban ismét emelkedett a járvány terjedési ütemét jelző reprodukciós mutató. Ez most 0,9 és 1 között van, ami azt jelenti, hogy 10 fertőzött átlagosan 9-10 másik embernek adja át a vírust. A múlt héten ez a szám még inkább 8 körül volt, de a tavaszi tetőzés idején a 35-öt is elérte. A britek bizakodók, hogy a megkezdett oltások hamarosan eredményesen szorítják vissza még jobban a járványt. Először az egészségügyi dolgozókat és a 80 évnél idősebbeket oltják be.