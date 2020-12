Klímamenekültek, vagy az erőforráspocsékolás áldozatai?

Megosztás Tweet



Semmiképp nem tekinthetjük a klímaváltozást csupán a fejletlen országok problémájának, miután a környezet feltételek romlásából fakadó tömeges migráció jelentős nyomás alá helyezheti a fejlettebb országokat is. Litkei Máté János, a Klímapolitikai Intézet kutatója előadásában rávilágított, hogy a globális egyezmények és menekültjogi eljárások helyett a lokális megoldások sokszor jóval nagyobb hasznot hajtanak mind a természet, mind az emberek szempontjából.

A klímaváltozás eltérő mértékben, de egyaránt sújtja a fejlett és fejletlen országokat, ám közvetlen hatásai ott okoznak súlyosabb problémát, ahol a helyi erőforrásmenedzsment már korábban sem állt a helyzet magaslatán – hívta fel a figyelmet a Klímapolitikai Intézet és a Migrációkutató Intézet Klímaváltozás: elvándorlás vagy helyben alkalmazkodás? címmel rendezett online konferenciáján Litkei Máté János kutató. Előadásában a szakember globális perspektívából próbált rávilágítani a klímaváltozás és migráció összefüggéseire.

Mint mondta, a klímaváltozás hatásainak leginkább kitett országokban bekövetkező erőforráscsökkenés kihat a társadalmi rendszerekre is: politikai destabilizációhoz, külső és belső fegyveres konfliktusokhoz, a terrorizmus megerősödéséhez és újabb migrációs hullámhoz is vezethet. Mindezért azonban nem csupán a klímaváltozás a felelős, de kétségtelenül súlyosbíthatja azokat a fennálló problémákat, amelyekkel az érintett társadalmak eleve küzdenek.

A klímaváltozással összefüggő migráció leginkább az élelmiszer, az ivóvíz vagy akár a természeti katasztrófák elhárításához, a kármentesítéshez szükséges erőforrások hiánya miatt következhet be, a válság kezelésében pedig az ún. erőforrásmenedzsmentre hárul kiemelkedő szerep

– magyarázta a kutató.

A legfontosabb erőforrás az ivóvíz, amely sok helyen nem csak kevés, de szennyezett és fogyasztásra alkalmatlan, azonban a rendszer nem csak a klímaváltozás hatásainak van kitéve, de nagyban függ az erőforrás menedzsment minőségétől is. Litkei példaként hozta fel India hatodik legnagyobb városa, Csennai példáját, a világ első olyan többmilliós települését, amely ivóvíz nélkül maradt 2019 nyarán. Litkai elmondta, indiai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy

néhány éven belül már az ország 21 nagyvárosa maradhat talajvíz nélkül, 2030-ra pedig várhatóan az 1.3 milliárdos indiai lakosság negyven százaléka nem jut majd ivóvízhez.

Az ivóvízválság miatt azonban elsősorban nem a klímaváltozás okolható, hanem az a tény, hogy India elképesztő mennyiségben, pazarlóan és elavult technológiával használja fel nagyrészt árasztásos öntözésre a területén fellelhető talajvizet, aminek következtében 2007 és 2017 között Indiában átlagosan 61 százalékkal csökkent a talajvízszint. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a felszíni vizekben bővelkedő szubkontinensen a csapadékvíz csupán elenyésző, nyolc százalékát gyűjtik össze, a lakossági szennyvíz nyolcvan százaléka pedig kezeletlen, ráadásul elfolyatásával a talavíz minőségét is tovább rontják. És hogy teljes legyen a kép, a lakossági ivóvíz 30-50 százaléka folyik el a vízvezetékrendszerek lepusztult állapota miatt. Litkei felhívta figyelmet arra is, hogy a WHO adatai szerint a klímaváltozás következtében 2030 és 2050 között évente mintegy 250 ezren halhatnak meg, ezzel szemben pusztán az ivóvízválság jelenleg 280 ezer elhalálozáshoz vezet minden évben. Azaz,

amíg a klímaváltozás globális hatásainak a mérséklésére óriási hangsúlyt fektetnek, egy olyan problémával, amely kétszer annyi embert érint, alig foglalkoznak.

Éppen ezért hiba csupán a természeti rendszerek tehermentesítésére összpontosíthatunk, a gazdasági politikai és társadalmi aspektusokat is vizsgálatnak kell alávetni – hangsúlyozta a kutató. Mindezek fényében felmerül a kérdés, adekvátnak minősülhet-e a tudományos és a politikai térben már egyaránt használatos klímamenekült kifejezés, amellyel azokat az embereket illetik, akik menekültstátuszt igényelnek egy másik államtól arra hivatkozva, hogy a klímaváltozás miatt élhetetlenné vált a lakóhelyük. Az elnevezés a szakember szerint

egy „gumifogalom”, és helytelen, a humanitárius válságok ugyanis nem kizárólag a klímaváltozás, hanem részben a lokális erőforrásmenedzsmentek rossz gyakorlatának a következményei.

Litkei úgy vélte, ha a nemzetközi jog is befogadná ezt a kifejezést, azzal azt a valótlanságot sugallnák, hogy a klímaváltozás, mint globális folyamat ellen nem léteznek helyi megoldások, következésképpen be kell fogadni a területekről érkező embereket.

A Klímapolitikai Intézet azt javasolja, hogy a globális megoldásra vonatkozó erőfeszítések helyett (mint az üveghatású gázok célértékeinek a csökkentése) a lokális problémák kezelésében nyújtsunk segítséget, ami jóval költséghatékonyabb és rövidebb távon is megtérülő megoldás lehet.

