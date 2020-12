A legfelsőbb bíróságban a republikánusok bizalma

Megosztás Tweet



Texas állam keresetet nyújtott be az amerikai legfelsőbb bírósághoz, hogy érvénytelenítse Joe Biden demokrata párti jelölt győzelmét a november 3-i elnökválasztáson, mert szerinte több államban is tömeges csalást követtek el. A keresethez csütörtökig 17 másik állam igazságügyi minisztere és a washingtoni kongresszus 106 republikánus párti tagja csatlakozott.

A beadvány szerint Michigan, Georgia, Pennsylvania és Wisconsin államokban – amelyekben Joe Biden győzött – történt tömeges csalás, ezért a legfelsőbb bíróságnak érvénytelenítenie kell a négy állam által delegált 62 elektor szavazatát, ami megfordíthatja az eredményt. A texasi igazságügyi miniszter mint felperes az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint nem támasztja alá vádjait bizonyítékokkal.

A 17 - republikánus vezetésű - államból hat felperesként csatlakozott a keresethez, a többi támogatóként.

A 106 republikánus kongresszusi tag a keresethez csatolt indoklásában azt írta: „alkotmányellenes szabálytalanságok kétségessé teszik az amerikai választási rendszer tisztességességét" és a választás eredményét.

Donald Trump elnök is bejelentette csütörtökön, hogy felperesként csatlakozik a texasi keresethez. Azt írta a Twitteren: "A legfelsőbb bíróság most lehetőséget kap arra, hogy megmentse az országot az Egyesült Államok történetének legnagyobb választási csalásától".

Texas keresete előtt eddig egy pert vittek el a szövetségi legfelsőbb bíróságig: ebben a pennsylvaniai eredmények hitelesítésének leállítását kérték, és ez még függőben van.

Az AP által idézett jogi szakértők szerint a kereset példa nélküli az amerikai történelemben, és nincs esélye, mert azt követeli, hogy a legfelsőbb bíróság érvénytelenítse több tízmillió szavazó voksát.

A támogató tagállami igazságügyi miniszterek között is van néhány, aki elismeri, hogy alaptalan az elnök vádja, miszerint tömeges csalás történt. Wayne Stenehjem észak-dakotai igazságügyi miniszter például azt mondta: állama nem vádolja azzal a szóban forgó négy államot, hogy tömeges csalás színhelye volt, de a keresetnek annyi haszna lehet, hogy a legfelsőbb bíróság egyszer és mindenkorra pontot tesz a vádak végére. Tim Fox montanai igazságügyi miniszter pedig úgy nyilatkozott: a kereset megkésett, de felvet több fontos alkotmányügyi kérdést a hatalmi ágak szétválasztásáról és a levélszavazás tisztaságáról.