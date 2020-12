Orbán Viktor: Megvédtük a magyarok pénzét, győzött a józan ész!

A miniszterelnök legutóbbi videójában úgy fogalmazott: „Megtörtént, aminek meg kellett történnie. Lezártuk az utolsó kört is, egymás tenyerébe csaptunk. A megállapodás megszületett. Magyarország érdekeit megvédtük, a partraszállás sikerült. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára korábban feltöltött videójában azt mondta:

„Lefutottuk az utolsó kört is. Meg van a megegyezés, pillanatokon belül be is jelentik. Azt kell mondanom, hogy mindenki az utolsó lapját is kijátszotta. Minden tétet megtett, az ítélet megszületett. A legvisszafogottabban is azt kell mondjam, győzött a józan ész. Győztünk, mert nehéz időkben, mint a járvány, a gazdasági válság nincs ideje annak, hogy most folytassunk le politikai ideológiai vitákat, amelyek hátráltatnak bennünket a cselekvésben. Győzött a józan ész, mert végül is Európa egységét ezzel a döntéssel sikerült megőriznünk. Ugyanakkor mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy egy szakasz zárult csak le. Vannak az asztalon olyan javaslatok, amely nem fog tetszeni számos tagállamnak, például nekünk, magyaroknak sem. Ideértve a migrációt vagy éppen a családellenes Brüsszel által tervezett intézkedéseket. Tehát lesz még baj, de ma három dolgot mindenképpen elértünk. Megvédtük az európai alkotmányt, nem engedtük, hogy azt megkerüljék; elhárítottuk azt a veszélyt, hogy költségvetési eszközökkel rákényszerítsenek olyan döntéseket a magyarokra, amelyeket mi nem akarunk meghozni és nem akarunk elfogadni; és végül megvédtük a magyarok pénzét, amely a következő évek gazdasági fejlődésénél jól jönnek majd. Szép esténk volt, ha nem is kell még kinyitni, mert várnunk kell pár percet, de már be lehet hűteni a pezsgőt.”

Európa halad előre, a jóváhagyott hosszútávú költségvetési keret és pénzügyi segélycsomag a gazdaságok felépülését szolgálják – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, az EU-tagállamok vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján.

A bizottság elnöke hangsúlyozta, az EU hétéves költségvetése, valamint a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alap körülbelül 1800 milliárd eurót kitevő pénzügyi kerete erőforrást jelent, s elősegíti a felépülést és egy ellenállóbb, zöldebb, digitálisabb Európai Unió kiépítését.

„Gratulálok az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Németországnak a megállapodás eléréséhez” – írta Ursula von der Leyen a Twitteren.

Congrats to the German presidency of the Council @EU2020DE !

€1.8 trillion to power our recovery and build a more resilient, green and digital EU.

Europe moves forward! #EUCO agreement on the next EU budget & #NextGenerationEU .

Az Európai Tanács által már júniusban elfogadott, majd most megerősített EU-költségvetés végösszege 1074 milliárd euró a 2021-2027 közötti időszakra. A 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő alap pedig 390 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból, valamint 360 milliárd euró hitelből áll.

Megszületett a megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján – jelentette be a Twitteren Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020