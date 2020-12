Koronavírus: újabb öngyilkossági hullámra számítanak Franciaországban

Megosztás Tweet



El kell kerülnünk a harmadik hullámot, a mentális betegségekét, melyek a fiatal és a legfiatalabb korosztályokat érinthetik – fogalmazott Olivier Véran egészségügyi miniszter.

Marseille, 2020. november 26. Étterem- és üzlettulajdonosok, valamint gazdasági szektorok képviselői tüntetnek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások ellen (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

A koronavírus okán elrendelt korlátozásokat – boltok, szolgáltatók elrendelt bezárása, a személyek mozgásának korlátozása – az öngyilkossági esetek megemelkedése is nagyobb hullámokban követi, így a Jean-Jaurès Alapítvány által elrendelt, és az Ifop francia közvélemény-kutató cég által elvégzett felmérés után arra számítanak, hogy ismét az esetek számának megnövekedése valószínűsíthető.

Az SOS Amitié lelki segélyszolgálathoz napi hat–nolyezer hívás fut be a krízus idején, sőt megesik, hogy ez a szám eléri a tízezret is. Azok, akiknek a munkája a kormányzat szerint „nem létfontosságú”, könnyen kerülhetnek krízishelyzetbe. (Macron kabinetje nemrég listákat tett közzé, megnevezve, melyek a létfontosságú és a nem létfontosságú szektorok, árucikkek stb, s eszerint záratják be vagy hagyják tovább működni a boltokat, üzemeket – a szerk.)

A vendéglátó- és egyéb szolgáltatóhelyek este 8 óra utáni bezárása után az érintett üzletágak vezetői és alkalmazotti körében egyaránt megduplázódott azok száma, akik kiégtek vagy reménytelennek, jövőtlennek látják helyzetüket.

Jérome Salomon, a francia egészségügyi tárca járványügyi igazgatója nemrég figyelmeztetett: a depresszióban érintettek száma megduplázódott szeptember vége és november eleje között. „El kell kerülnünk a harmadik hullámot, a mentális betegségekét, melyek a fiatal és a legfiatalabb korosztályokat érinthetik” – fogalmazott Olivier Véran egészségügyi miniszter. Szerinte ahogy az év utolsó napjai közelednek, kezd világossá válni, hogy egy olyan mértékű szociális és egészségügyi krízis sújtotta idén az országot, melyet utoljára 1929-ben jegyeztek fel.