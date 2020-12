Adóbűncselekmény ügyében nyomoznak Hunter Biden után

Megosztás Tweet



Még hivatalba sem lépett Joe Biden megválasztott amerikai elnök, már cenzúrázzák és hamisítják az ifjabb Bidenről szóló híreket. Egyre komolyabb bűncselekmények hálója körvonalazódik Hunter Biden körül. Figyelemre méltó igyekezettel bizonygatják a Joe Bidenhez közel álló források, hogy a megválasztott elnöknek „nincs köze” fia ügyleteihez.

A meghatározó médiaorgánumok, így a CNN, illetve az AP és a Reuters által is terjesztett, csütörtökön közzétett hírekkel szemben nem „adóellenőrzést kapott” Hunter Biden, a megválasztott amerikai elnök, Joe Biden második fia, hanem – mint arról kevésbé olvasott, kisebb példányszámú orgánumok hírt adtak – a Delaware-i szövetségi adóügyi hatóságok által nyomozás folyik ellene feltételezhető adóbűncselekmények miatt.

A Daily Caller úgy értesült, hogy a nyomozás már 2018-ban elindult. Mint arra a CNN is utal, többek között Biden kínai ügyletei állnak a jelenlegi ügyletek hátterében. A hatóságok figyelmét felkeltette az ukrajnai és romániai, korrupciótól hemzsegő ügyei mellett a Kínai Kommunista Párttal jó kapcsolatokat ápoló Hunter Biden egyik gyanús ügylete. Az ifjanbb Biden a CEFC China Energy cég első emberével, Ye Jianminggal ápolt igen közeli kapcsolatokat. Az elvtársi jó viszony meg is hozta gyümölcsét: az 50 százalékban a kínai állam kezében levő cég 5 millió dollárt utalt át a Biden fiú ügyvédi irodája számára. Hunter Biden emellett igen közeli kapcsolatokat ápolt azzal a Patrick Ho nevű hongkongi üzletemberrel, a CEFC végrehajtó testületének tagjával, akit 2018-ban három év letöltendő börtönbüntetést kapott ugandai és csádi kormánytisztviselők megvesztegetéséért, mellyel azt akarta elérni, hogy ezek az államok is fogadják be a CEFC projektjeit. Az ügyben forgó összegek több millió dollárt tettek ki.

Az ifjabb Biden feltételezhető bűncselekményeiben folytatott nyomozások kisebb tömege, ebben valamennyi orgánum egyetért, a választási időszakra való tekintettel lett befagyasztva egy időre, s most, a voksolás végeztével kapcsolnak újra rá a bűnügyi szervek. A megválasztott elnökhöz közel álló orgánumok kínos igyekezettel hangsúlyozzák túl – mintegy megelőlegezve a még le nem zárult nyomozások eredményeit –, hogy Hunter Biden ügyei nem érintik Joe Bident. Legalábbis ezek az ügyek.

Biden bűncselekményeinek szerteágazó történetében számos komikus, krimire emlékeztető szál is akad, így egy elhagyott laptop története, melyet Hunter Biden egy wilmingtoni computerszervízben hagyott laptopról, melyen számos kényelmetlen, ám igen izgalmas email szerepelt az ifjú Hunter Biden kínai és ukrajnai üzleti ügyeivel kapcsolatban. A Wall Street Journal egyébként éppen ezt a laptopos szálat felgöngyölítve jutott a nyomára számos olyan szálhoz, ami Joe Bidennek a több mint gyanús kínai ügyletekben való érintettségét bizonyítja.