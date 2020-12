Az aljasság másnapján üzent hadat az Egyesült Államok

Megosztás Tweet



79 évvel ezelőtt ezen a napon üzent hadat az Egyesült Államok Japánnak és lépett be a második világháborúba. Ezzel gyökeres fordulatot vett a háború menete, a szövetséges haderő sokszorosára növekedett.

1941. december 7-én, vasárnap reggel a japánok meglepetésszerű támadást hajtottak végre a hawaii Pearl Harbornál található amerikai támaszpont ellen, négy hadihajót, három rombolót és 188 repülőgépet semmisített meg a japán légierő. A támadásnak 2400-nál is több ember esett áldozatul.

A Japán Birodalom hadüzenet nélkül, rajtaütésszerűen támadta meg az Egyesült Államokat, amely addig csupán passzív résztvevője volt a világháborúnak (például Nagy-Britanniának nyújtott anyagi és katonai segítséggel, de olyan hadi cselekedetekkel is, mint Izland katonai megszállásának felügyelete a brit csapatok távozásával).

A Pearl Harbor megtámadásával lebénuló amerikai tengerészet és légierő lehetőséget adott arra, hogy Japán már másnap, szinte zavartalan offenzívába kezdhessen mind Ázsiában, mind a Csendes-óceánon: megtámadta a brit fennhatóság alatt álló Malayát, Hongkongot, Borneót, Holland Kelet-Indiát, az amerikaiak által felügyelt Fülöp-szigeteket, Guamot, a Midway-szigeteket, a Wake-szigetet és a független Thaiföldet. A japán császár hadüzenetét a megtámadottak csak a támadás után egy órával kapták meg.

A belépést a második világháborúba Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök szenvedélyes beszédben követelte a szenátus és a kongresszus közös ülésén. Ebben december 7-ét az aljasság napjaként emlegette.

Roosevelt kongresszus előtt elmondott, hadüzenetről szóló beszédének első oldala az elnök feljegyzéseivel (Fotó: Wikimedia.commons.com)

A szenátus egyhangúan, a kongresszus pedig 388:1 arányban szavazta meg a hadüzenetet. Az egyetlen ellenszavazatot Jeannette Rankin montanai republikánus kongresszusi képviselő adta le, aki pacifizmusára hivatkozva nem támogatta Amerika hadba lépését.

Franklin D. Roosevelt 1941. december 8-án írta alá az Egyesült Államok hadüzenetét (Fotó: Wikimedia.commons.com)

Az Egyesült Államok hadviselő félként érdekeltté vált a háború minél gyorsabb lezárásában, ám 1941-1942 fordulóján még sikert sikerre halmozó németek megállítása volt, a csendes-óceáni hadszínteret 1942 júniusában a midwayi csatával sikeresen, részleges uralmuk alá hajtották.

Ezt követően az amerikai légierő folyamatosan részt vett nagyobb, németek elleni stratégiai bombázási kampányokban, de a szárazföldi haderők szintjén is egyre nagyobb szerepet vállalt. Az első nagyobb hadművelet, amelyben az Egyesült Államok a szövetséges csapatok vezető erejeként lépett fel a későbbi amerikai elnök, Dwight D. Eisenhower főparancsnoksága alatt, a Fáklya hadművelet volt, amely Észak-Afrika Vichy-féle francia erők alóli felszabadítása volt.

1943 júniusában először Szicíliában, majd ugyanezen év szeptemberében az Appennini-félszigeten szálltak partra a szövetséges csapatok Eisenhower vezetésével, hogy megtörjék Németország fő szövetségesét, Olaszországot.

A szövetségesek katonai parancsnokai1944. február elsején Londonban üléseztek, középen a főparancsnok, az amerikai Dwight D. Eisenhower (Fotó: Wikimedia.commons.com)

A második világháború kimenetele számtalan tényezőtől függött, így például a keleti fronttól is, ahol Sztálingrádnál a szovjet csapatok amerikai segítség nélkül állították meg és fordították vissza Európa belseje felé a németeket, de 1944 nyarán a normandiai partraszállással végképp a szövetségesek felé billent a mérleg nyelve. Az Overlord hadműveletben több, mint másfélmillió szövetséges vett részt, legnagyobb számban amerikaiak. 1944. augusztus végére a Normandiában partra szálló csapatok egészen a Siegfried-vonal mögé, vagyis a Rajna német oldaláig nyomták vissza a Wehrmachtot.

Amerikai csapatok a normandiai partoknál, 1944. június 6. (Fotó: Wikimedia.commons.com)

1944 telén a németek Ardennek elleni offenzívájának megállításában a Belgiumban állomásozó amerikai csapatok is részt vettek, majd 1945 legelején Németország nyugati részének lerohanásában is.

Egyre nyilvánvalóbbá vált 1945 elejétől, hogy csak hetek kérdése és a németek kapitulálnak, így az amerikai hadvezetés figyelme fokozatosan a csendes-óceáni hadszíntérre tevődött át: február végén Japán egyik külső szigeténél, Iwo Dzsimánál ütköztek meg sikeresen, de nagy véráldozatokkal a japánokkal, majd március végén Okinawán folytatták a birodalom visszaszorítását. Közben folyamatosan bombázták Japánt, ám a megadás jeleit nem tapasztalták az ellenfelük részéről.

Joe Rosenthal híres fotója az Iwo Dzsima-i zászlóállító amerikai katonákról, 1945. február 23-án (Fotó: Wikimedia.commons.com)

A második világháborút végül ugyanolyan meglepően, de jóval nagyobb hatással zárta le az Egyesült Államok két atombombája, amelynek bevetését az időközben elhunyt Roosevelt elnök helyét betöltő korábbi alelnök, Harry S. Truman rendelte el. 1945. augusztus 6-án Hirosimára, augusztus 9-én pedig Nagaszakira dobták le az atombombát.

Hat nappal később, augusztus 15-én Hirohito japán császár bejelentette a feltétel nélküli megadást. A döntésben az atombomba rettentő hatásán kívül az is szerepet játszott, hogy augusztus 8-án a Szovjetunió is hadat üzent Japánnak, végleg kilátástalanná téve a további harcot. A feltétel nélküli kapitulációról szóló dokumentumot szeptember 2-án írták alá, ezzel a csendes-óceáni hadszíntéren is véget ért a második világháború, de egy új korszak, a hidegháború alaphangját is megadta.

Címlapfotó: A Pearl Harborban 1941. december 7-én lebombázott Colorado osztályú USS West Virginia hadihajó (Fotó: Wikimedia.commons.com)