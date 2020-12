Több meglepetést is hozott a romániai választás

Hatszázalékos eredménnyel, magabiztosan jutott be az RMDSZ a bukaresti parlamentbe, sőt egyre inkább úgy tűnik, hogy az új romániai kormánykoalíciónak is tagja lehet a magyar párt. A választáson jó pár meglepetés is született. Az egyik, hogy az ellenzéki szociáldemokraták érték el a legjobb eredményt, igaz ez ahhoz kevés, hogy kormányt alakítsanak. A másik meglepetés, hogy egy ultranacionalista, magyarellenes, vírustagadó párt is bejutott a parlamentbe – hangzott el az M1 Híradójában.