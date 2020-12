Lehurrogták a meccs előtt térdelő focistákat Angliában

A dél-londoni Millwall szurkolói, akik hagyományosan a legbalhésabb szurkolóknak számítanak Angliában, lehurrogták a Black Lives Matter-mozgalom által ismertté tett gesztust.

Eddig csak a tévékészülékek előtt tehettek így, de most, hogy visszatért az élet a lelátókra, élőben is hangot adhattak véleményüknek. Angliában ugyanis az előző hétvégén fogadhattak újra, korlátozott számban szurkolókat a stadionokban.

Az eddig zavartalan térdelés azt követően vált általánossá az angol profi meccseken, hogy idén májusban egy rendőri intézkedés során életét vesztette az afroamerikai George Floyd, amit sokan az Egyesült Államok rendszerszintű rasszizmusa következményének tartanak.

A térdelés mint gesztus az amerikai futballból indult hódító útjára 2016-ban, amikor a San Francisco 49ers akkori irányítója, Colin Kaepernick az amerikai himnusz alatt fél térdre ereszkedett, hogy így felhívja a figyelmet a rendőri brutalitásra és rasszizmusra.

A Millwall szurkolóit nem érhette váratlanul saját játékosaik térdelése sem, hiszen épp pénteken, egy közös közleményben erősítették meg a nyilvánosság felé, hogy továbbra is részt vesznek a kezdő sípszó előtti, jelképes eseményen. Ezzel a diszkrimináció minden formája elleni fellépés fontosságára kívánják felhívni a figyelmet ők is, akárcsak más futballisták.

A szurkolók reakcióját követően a Millwall FC vasárnap közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaztak: a klubot megdöbbentette és elszomorította a szurkolóik viselkedése. A közlemény szerint az ilyen és ehhez hasonló akciók hatását nemcsak a játékosok és a klub menedzsmentje érzi meg, hanem azok is, akik napról napra, évről évre a Millwall hírnevének öregbítésén dolgoznak akár a klub akadémiáján vagy alapítványánál.

A Derby County játékosa, Colin Kazim-Richards a térdelés alatt, öklét rázva tiltakozott a pfujoló szurkolók ellen. Később a Twitteren azt írta: „azt kell, hogy mondjam, ez fájdalom, de el fogom mondani minden egyes átkozott alkalommal, hogy éppen ezért állok és állok ki büszkén, és azt kell, hogy mondjam, minden egyes ember, aki a Derbynél van, ugyanezért tette, büszke vagyok, hogy ezt a mezt viselhetem a srácokkal ma!!! Teljes szégyen…”

First of all so proud of my team @dcfcofficial the guys all of us stuck together and grinded out a massive result!! Everyone at the club has bought in and I’m sure we going to see the results!!

— Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) December 5, 2020