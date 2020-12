Az RMDSZ lehet a mérleg nyelve Romániában

Megosztás Tweet



December 6-án Romániában parlamenti választásokat tartanak. Milyen esélyekkel indulnak az erdélyi magyar pártok? Milyen eredményekre lehet számítani? – ez volt a téma a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy az RMDSZ akkor erős, ha a mérleg nyelvévé tud válni a parlamentben, de mivel nem tudják befolyásolni a román részvételt, ezért nekik azon kell dolgozniuk, hogy a magyar részvétel magas legyen. Az őszi önkormányzati választáson javultak az eredményeik az előző voksoláshoz képest. „Húsz év után visszaszereztük Marosvásárhelyt” – emelte ki. Ilyen közelmúlt után jó eséllyel indulnak neki a vasárnapnak.

Az RMDSZ vezetője azt kéri minden magyartól, hogy az összes mérgük, dühük és félelmük ellenére menjenek el szavazni.

Nem engedhetik, hogy a félelmük felülkerekedjen. Az észszerű döntés az, hogy menjenek el szavazni, hogy minél nagyobb számban lehessenek képviselőik a parlamentben.

Ha lesz olyan program, amelyen keresztül az identitás biztonságát, a munkahelyek megőrzését tudják garantálni, akkor vállalják a kormányzást. Egyelőre annyit tudnak mondani, hogy ezt a kérdést nyitva hagyják. Úgy néz ki, hogy többszereplős és stabil kormánykoalícióra lesz szükség, hiszen alkotmánymódosítást és közigazgatási reformot terveznek. Ha ehhez szükség van rájuk, az pluszerőt jelent az RMDSZ-nek.

Az elmúlt tíz évben a kettős állampolgársággal az erdélyi magyarok nagy többségben túltették magukat a 16 évvel ezelőtti fájdalmas pillanaton. Akkor csalódottak voltak, úgy érezték, magukra hagyták őket, dühösek voltak.

A Fidesz 2010 után megnyugtatóan rendezte ezt a kérdést.

A magyar összefogás Romániában nem először történik meg. Most annyival teljesebb, hogy a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is benne van. Ez az összefogás, az együttműködés ideje. Most az embereken van a sor, hogy ezt a politikai összefogást megerősítsék és megtöltsék tartalommal a helyhatóságokban, a parlamentben és a nemzetközi politikában.

A hatalomért összefognak az RMDSZ-szel

Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője a közvélemény-kutatási adatok fényében úgy látja, hogy a szavazatok 80 százalékán három nagy párt osztozik majd. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a szocdemek végeznek majd az élen, de nem tudni, milyen arányban, a PNL előnye folyamatosan csökken, most körülbelül 3 százalékpont. A kisebb pártok döntik majd el, hogy mire lehet számítani. Ettől függ majd, hogy milyen erős koalíció jön létre.

Ha az RMDSZ jól szerepel, 5–6 százalékot szerezhet,

és ott van még Basescu és Ponta pártja.

Elég bizonytalan időszak következik Romániában az előjelek alapján. A kampányban kevés nagy párt merte azt mondani, hogy nincs szüksége az RMDSZ-re. A PNL-ben is találunk olyan politikust, aki magyarellenes, és a Szociáldemokrata Pártban is megtaláljuk a székelyeket korábban akasztani akaró politikust.

Nem mentes a magyarellenességtől a Momentum által támogatott Mentsétek meg Romániát Szövetség sem, hiszen az összes magyarellenes szavazásban benne volt.

Naiv vagy valamilyen érdekeket képvisel, aki azt gondolja, hogy itt majd magyarok és románok összeborulva váltják meg Romániát.