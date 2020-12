Jelképesen klímavészhelyzetet hirdettek Új-Zélandon

Megosztás Tweet



Klímavészhelyzetet hirdettek szerdán jelképesen Új-Zélandon, csatlakozva 30 másik országhoz. A munkáspárti kormány emellett egy új kezdeményezéssel állt elő, amelynek értelmében számos közszolgálat karbonsemlegessé válna 2025-től, amivel részben megszabadulnának a széntüzelésű vízmelegítőktől, továbbá elektromos járműveket vennének.

A törvényhozásban, a pártoknak a kérdésben elfoglalt álláspontja mentén, 76-an támogatták a kezdeményezést, 43-an ellenezték.

Jacinda Ardern miniszterelnök kijelentette, hogy kormánya általában csupán természeti katasztrófák kapcsán hirdet vészhelyzetet, de egy ilyen rendelkezés nem terjed ki a klímaváltozásra, pedig az ahhoz kapcsolható katasztrófák továbbra is bekövetkeznek majd. Mint mondta, a most elfogadott nyilatkozat elismerése annak a tehernek, ami a következő generációkra vár – tette hozzá. „Arról az országról van szó, amelyet örökölni fognak. Annak az adósságnak a terheiről szól, amely rájuk marad, ha csak nem gondoskodnak most arról, hogy vezető szerepet tanúsítsanak a klímavédelem kérdésében.”

A nyilatkozat következtében nem keletkeznek új törvényi hatáskörök, még pénzt sem rendelnek hozzá, az pusztán jelképes. Ardern és más törvényhozók ugyanakkor megígérték, hogy a nyilatkozatot folyamatos intézkedéssel támogatják majd.

A dokumentum értelmében az éghajlatváltozás az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás, egyben az elkötelezettség ígérete a globális felmelegedés csökkentésére.

A nyilatkozatban kiemelik, hogy az éghajlatváltozás pusztító hatással lehet Új-Zélandra, valamint a rendelkezésre álló vízkészletekre az áradások, a tűzvészek és a tengerszint emelkedése révén.

Ardern szerint az éghajlatváltozás fontos szempont a gazdaság helyreállításában a koronavírus-járvány okozta visszaesést követően, és már csak ezért is kell fenntartható módon újra felépíteni, összpontosítva a karbonsemleges kialakításra.

Az ellenzék klímaváltozással foglalkozó szóvivője, Stuart Smith úgy vélekedett, hogy a nyilatkozat üres és tartalmatlan.

Egy másik ellenzéki képviselő, David Seymour azt mondta,

a kormány mostani teljesítménye a politika győzelme volt a gyakorlati megoldásokkal szemben, a jelszavak diadala a tartalom felett.

Ardern korábban egy olyan tervet jelentett be, amelynek keretében egymilliárd fát telepítenek, fokozatosan felszámolják a tengeri olaj- és gázkutatásokat, és 2030-ra az elektromos hálózatot 100 százalékban megújuló energiával működtetik.

A kormány tavaly elfogadta azt a törvényjavaslatot is, amely szerint az ország 2050-re karbonsemlegessé válhat, ugyanakkor előírt bizonyos mentességeket az ország külföldi bevételeit jelentős mértékben növelő mezőgazdasági termelők számára.

