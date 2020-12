Helyreállította a németek büszkeségét Helmut Kohl, az egység kancellárja

Helmut Kohl politikai értelemben 1990. október 3-án ért fel a csúcsra. A berlini fal leomlása után 329 nappal a kancellár – amint azt Hans-Peter Schwarz német történész megfogalmazta – „egy bel- és külpolitikai mesterfogást” hajtott végre, amire még egy ilyen nagy kaliberű kancellártól sem számítottak az emberek. Ezen a napon ugyanis nemcsak a 41 évig megosztott Kelet- és Nyugat-Németország egyesült, de egy csapásra véget ért a hidegháború is.

Több mint egymillió kelet- és nyugatnémet sírva borult egymás karjába, amikor a harangok elütötték az éjfélt.

„Azt az éjszakát élete végéig nem felejt el az, aki ott volt”– írta beszámolójában a Berliner Morgenpost.

Következetesen a megbékélés, a német újraegyesítés és a közös Európa felépítésének ügyén fáradozott. Tizenhat évesen lépett be a frissen alakult Kereszténydemokrata Unió (CDU) rajna-pfalzi frakciójába, 1955-ben lett a helyi vezetés tagja. Pályája meredeken ívelt felfelé: 1959-ben a tartományi parlament képviselője, 1963-ban frakcióvezetője. 1966-ban már a CDU tartományi elnöke, egy év múlva országos elnökségégének tagja volt. Helmut Kohlt 1969-ben tartományi miniszterelnökké választották, s országos ismertségre tett szert.

és bár a CDU és szövetségese, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) alig maradt el az abszolút többségtől, mégis a szociáldemokrata-szabaddemokrata (SPD–FDP-) koalíció alakíthatott kormányt.

Kohl lemondott tartományi miniszterelnöki posztjáról és a Bundestag ellenzéki CDU–CSU frakciójának lett a vezetője. Az SPD–FDP-koalíció 1982-ben felbomlott, és Kohl a szabaddemokratákkal folytatott tárgyalások eredményeként, a CDU–CSU–FDP alkotta koalíciós kormány élén 1982. október 1-jén elfoglalhatta a kormányfői posztot. Hivatalában az 1983. márciusi választások megerősítették, a koalíció szűk többségét 1987-ben is sikerült megőriznie.

1984-ben a verduni csata helyszínén kezet fogott François Mitterrand francia elnökkel, ugyanebben az évben első német politikusként szólalhatott fel az izraeli parlamentben, és 1985-ben a bitburgi katonai temetőben Ronald Reagan amerikai elnökkel koszorúzott együtt.

Kohl történelmi érdemeket szerzett a két Németország egyesítésében: a berlini fal 1989. november 9-i leomlását követően tízpontos programban vázolta az egyesülés véghezvitelét.

Az újraegyesítés folyamatát sikerült német és nemzetközi színtéren is végigvinnie: 1990. október 3-án éjféltől a 41 évig létező NDK beolvadt az NSZK-ba, helyreállt a német egység.

Kohl sokat tett az európai integráció elmélyítéséért, a maastrichti szerződés elfogadásáért, az EU keleti bővítéséért, elévülhetetlen érdemeket szerzett Magyarország 1990 utáni euroatlanti integrációjában.

Pártja győzött az 1990-es, majd az 1994-es választásokon is, noha a keletnémet gazdaság integrálása miatt a gazdaság súlyos recesszión esett át. Hivatali idejét súlyosbodó gazdasági gondok kísérték, és a szociáldemokraták 1998-as választási győzelmével véget ért 16 éven át tartó kancellársága.

Életét még évekig megkeserítették azok a támadások és vizsgálatok, amelyeket a pártjának állítólag törvénytelenül adományozott pénzek miatt indítottak ellene. 2001-ben családi tragédia érte, súlyos fényallergiában szenvedő felesége, Hannelore öngyilkosságot követett el. 2002-ben visszavonult a politizálástól, de tanácsaira továbbra is számítottak a CDU vezetői. 2008 februárjában elesett és komoly koponyasérülése miatt kerekesszékbe kényszerült, beszéde nehezen volt érthető, de szellemileg teljesen friss maradt.

Még a klinikán másodszor is megnősült, korábbi munkatársát, a nála 34 évvel fiatalabb Maike Richter újságírónőt vette el. A következő években több műtéten esett át, de még utolsó éveiben is adott interjúkat, közölt cikkeket,

Helmut Kohl hosszú betegeskedés után, 87 éves korában hunyt el 2017. június 16-án. Ő volt az első politikus, akitől nem nemzeti, hanem európai gyászszertartáson vettek végső búcsút az Európai Parlament strasbourgi üléstermében, hamvait a speyeri dóm közelében helyezték végső nyugalomra.

Today, Helmut Kohl will be the first person to ever have a European state funeral. But how will history look at his legacy? pic.twitter.com/IqbrJcImhg

— DW News (@dwnews) July 1, 2017