Brüsszel lakást adna a migránsoknak, miközben a hajléktalanokkal nem foglakozik

Még mindig ugyanaz a forgatókönyv Brüsszelben: továbbra is minden segítséget megadnának a bevándorlóknak. Legalábbis erről árulkodik egy nemrégiben megjelent hivatalos anyag, amiben pontokba szedve foglalkoznak a témával. Például lakást kapnának a migránsok, de az is olvasható benne, hogy lenne szavazati joguk és akár képviselőként is dolgozhatnának. A magyar kormány álláspontja továbbra is változatlan: nemet mond a migrációra, és az uniós nyomásgyakorlásra.