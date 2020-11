Véres hálaadás Chicagóban

A rendőrségi statisztikák szerint a lövöldözés és a gyilkosság 53 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A CBS Chicago arról számolt be, hogy az első halálos lövöldözés pénteken történt az utcán, egy 30 éves férfit fejbe lőttek, kórházba szállítása után életét vesztette. Nem sokkal később újabb lövöldözés történt, egy fekete autóból adták le a lövéseket egy benzinkútnál, ahol az áldozat éppen sorban állt, belehalt sebesüléseibe.

– olvashatjuk a Chicago Sun-Times hírportál oldalán.

Az erőszak annyira megnőtt Chicagóban, hogy több gyilkosság történt ebben az évben, mint 2016 ugyanezen időszakában – az elmúlt évek során 2016 volt a város „legerőszakosabb” éve.

A Sun-Times adatai szerint a 2020-ban elkövetett gyilkosságok körülbelül 93 százaléka lövöldözés volt.

– derül ki az orvosi nyilvántartásokból.Az áldozatok több mint 88 százaléka férfi, és az összes áldozat 78 százaléka fekete.

Az orvos szakértői iroda, amely a gyilkosságokat a sérülés időpontja helyett a halál dátuma alapján követi nyomon, 2020-ban eddig 721 gyilkosságot regisztrált. Ez a szám magában foglalja a rendőrség által indított lövöldözéseket és egyéb önvédelmi lövöldözéseket, amelyektől a Sun-Times számításai eltekintenek.

Legalább 7 ember meghalt és további 21-en megsebesültek a hét végén történt chicagói lövöldözésekben. A legfrissebb, hétfő reggeli végzetes támadás egy fiatal fiú életét követelte – olvashatjuk a Sun-Times Twitter-bejegyzésében.

At least seven people were killed and 21 others were wounded in shootings across Chicago this weekend. The latest fatal attack left a teenage boy dead early Monday in the South Loop. https://t.co/6YZcANE6fV

— Chicago Sun-Times (@Suntimes) November 30, 2020