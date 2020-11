Repülővel indul társat keresni a világ legmagányosabb elefántja

Sok órán át tartott, amíg az állatot vasárnap elhelyezték az elefántméretű fémketrecben, amelyben repülővel szállítják őt egy kambodzsai rezervátumba, ahol társakra találhat.

Valószínűleg ez volt a mentés legkritikusabb szakasza. Ha Kavan megijed, elmenekül vagy nem akar belépni a ketrecbe, az hónapokkal odázta volna el az indulást, míg a mentőcsapatnak sikerül megnyugtatnia az állatot és visszaszerezni a bizalmát – mondta el Martin Bauer, a Négy Mancs nemzetközi állatvédő szervezet szóvivője.

A Négy Mancs már 2016-ban kezdeményezte az elefánt kimentését az állatkertből, ahol méltatlan körülmények között élt 35 évig.

Cher legendás amerikai színész-énekes, aki szintén hosszú ideje küzd a magányos állat kiszabadításáért, a múlt héten Iszlámábádba utazott, hogy tovább kampányoljon.

A körülmények annyira rosszak voltak, hogy egy pakisztáni bíróság augusztusban elrendelte az állatkert bezárását.

„A kambodzsai rezervátumban három nőstény vár Kavanra, új partnere lehet, új életet kezdhet” – mondta Amir Khalil, a Négy Mancs állatorvosa, aki az elmúlt háromhónapban kezelte az állatot.

#FreeKaavan 🐘: Kaavan arrived! ✈️

Last night the loneliest elephant in the world was loaded on an airplane in Islamabad. Together with the team on-site, Dr Frank Goeritz and Dr Amir Khalil were right by his side throughout the whole trip. pic.twitter.com/b1745OQFsi

— FOUR PAWS (@fourpawsint) November 30, 2020