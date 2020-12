Varázslatos lett a Fehér Ház karácsonyi díszítése – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Melania Trump bemutatta hétfőn a Fehér Ház idei karácsonyi díszítését, amellyel tisztelegnek a járvány elleni küzdelemben a frontvonalban dolgozók előtt is.

A dekoráció témája idén – a népszerű hazafias dal címét kölcsönözve – America the Beautiful, és a first lady elmondása szerint az Egyesült Államok fenségességét mutatja be.

A Kék szobában álló hivatalos karácsonyfa díszeit az ország diákjai készítették, akiket az amerikai nemzeti parkokat felügyelő kormányhivatal kért fel arra, hogy a díszeken mutassák be az államaik szépségéhez hozzájáruló dolgokat, személyeket és helyeket.

A koronavírus-járvány leküzdésében a frontvonalban dolgozók munkáját a Vörös szobában álló karácsonyfa és egyéb dekorációs elemek idézik fel.

A Fehér Házat mintázó mézeskalács ház része idén először a Rózsakert is, amelyet Melania Trump nemrég újíttatott fel. Az elnöki rezidencia ehető mása több mint 180 kilogrammot nyom.

Az ország számos pontjáról érkezett önkéntesek segítettek feldíszíteni a Fehér Házat hálaadás ünnepe után 62 karácsonyfával, 106 koszorúval, több mint 366 méternyi girlanddal, több mint 3200 fényfüzérrel és 17 ezer masnival. A sajtó az önkénteseknek tartott fogadás előtt tekinthette meg a dekorációt.