Lángoló sziget: újabb bozóttűz sújtja Ausztráliát?

Sydneyben nyilvántartásba vették a legforróbb novemberi estét, pedig a nyári évszak még nem kezdődött el. A hatóságokat különösen aggasztja az állam belső területein levő veszélyes bozóttüzek kialakulásának megnövekedett esélye.

A város szombat éjszakai minimum hőmérséklete 25,4 Celsius-fok volt, majd vasárnap nappal elérte a 40 Celsius-fokot.

„A november sok szempontból meglehetősen szokatlan volt. A szokásos csapadékmennyiségünknek csak a felét láttuk, és nagyon is valószínű, hogy ez lesz az egyik legforróbb hónapunk” – mondta Andrew Watkins, az ausztrál metorológiai hiv atal egyik dolgozója.

Sydney rekordhőmérsékletét az Observatory Hill központi üzleti negyedben rögzítették.

Több tucat bozóttüzet jelentettek Új-Dél-Wales államban, miközben a többnapos meleg után hűvös változás tapasztalható az időjárásban. A tűz Sydney nyugati részén, Northmeadben megrongált egy ingatlant.

Have been seeing strong north-westerly #winds gusting to about 100km/hr around #Sydney #Illawarra & several other locations. A southerly is starting to have an effect on the south coast, and will slowly build and move north over coming hours https://t.co/USudJLDnS8 pic.twitter.com/aeAmdLGbEM

— Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) November 29, 2020