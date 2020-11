Biden a jegybank korábbi elnökét jelöli a pénzügyminiszteri posztra

Megosztás Tweet



Janet Yellent, az amerikai jegybank (Fed) volt elnökét jelölte leendő pénzügyminiszterének Joe Biden demokrata párti elnökjelölt hétfőn.

A 74 éves gazdasági és pénzügyi szakember személyében első alkalommal kerülne nő az amerikai pénzügyminisztérium élére. Helyettese, az afroamerikai Wally Adeyemo lesz, aki gazdasági tanácsadóként működött Barack Obama volt amerikai elnök mellett.

Biden hétfőn további tisztségek betöltéséről is rendelkezett, így a többi között az indiai származású Neera Tandent jelölte az Igazgatási és Költségvetési Hivatal vezetőjének. Cecilia Rouse afroamerikai közgazdász venné át az elnök gazdasági tanácsadói testületének vezetését. A testülethez csatlakozik Jared Bernstein és Heather Boushey gazdasági szakember is.

Biden kijelentette, hogy a gazdasági csapat segít majd talpra állítani a koronavírus-járvány által sújtott amerikai gazdaságot.

„Mialatt mi nekiveselkedünk a vírus ellenőrzésének, a csapat segít gazdaságunk újraépítésében" - hangsúlyozta a várható amerikai elnök.

Yellen a Fed első női elnöke volt 2014 és 2018 között. Laza pénzügyi politikát követett a gazdasági növekedés és foglalkoztatottság növelése érdekében. Donald Trump hivatalban lévő republikánus párti elnök váltotta le 2018-ban, akkori helyettesét, Jerome Powellt téve meg a Fed jelenlegi vezetőjének.

Mint minden miniszter esetében, Yellen kinevezését a szenátusnak is jóvá kell hagynia.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke gratulált Yellennek a Twitteren. „Intelligenciája, kitartása és nyugodt hozzáállása Janetet úttörővé teszi a nők számára mindenhol" – írta mikroblogján Lagarde. Hozzátette, hogy örömmel tekint a közös munka elé „a globális gazdasági kihívások" közepette.

Biden hétfőtől részesül az elnök számára összeállított napi titkosszolgálati tájékoztatásban. Az úgynevezett Presidential Daily Briefing nemzetbiztonsággal kapcsolatos szigorúan titkos információkat tartalmaz, amelyeket normális esetben az átmeneti időszakban a hivatalban lévő elnök mellett a tisztség várományosa is megkap. Trump ezt eddig megakadályozta, ami a republikánus párt berkein belül is növekvő bírálatokat váltott ki.

Noha Biden a múlt héten személyesen is bemutatta leendő kormányának több, kulcsfontosságú tagját, egyebek közt a külügyminisztérium és a belbiztonsági tárca várományosait is, Trump egyelőre továbbra is vitatja a novemberi elnökválasztás eredményét. Trump a november 3-i választás után vasárnap adott először élő televíziós interjút. Az elnök a Fox Business News-nak telefonon azt mondta, választási csalás történt.

Pénteken Trump már egy hálaadás napja alkalmából rendezett videokonferencián leszögezte: tömeges csalás volt a választásokon, de ha az elektori testület Joe Biden demokrata párti jelöltet választja elnökké, akkor ő átadja a Fehér Házat. Mindazonáltal hozzátette, hogy több tagállamban egy sor kereset nyomán per zajlik, így „még sok minden fog történni január 20-áig", azaz az elnöki beiktatás napjáig.