Az utolsó utáni órákban is lehet Brexit-megegyezés

Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból. Távozásának napján 11 hónapos, vagyis december 31-ig tartó átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú együttműködés feltételrendszeréről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről.

Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalóküldöttségének vezetője pénteken késő este érkezett Brüsszelből Londonba az Eurostar szuperexpresszel, és a két delegáció a tervek szerint már szombaton tárgyalóasztalhoz ül.

Barnier indulása előtt a Twitteren közzétett bejegyzésében csak annyit írt, hogy továbbra is fennállnak az eddigi jelentős nézetkülönbségek.

In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.

I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.

Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 27, 2020