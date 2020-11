Gyors megoldás vagy politikai színház? – Csak Brüsszelen múlik

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő csütörtöki találkozójuk során megerősítették korábban képviselt álláspontjukat a Brüsszel által erőltetett jogállamisági mechanizmussal szemben, és a két ország vezetői további támogatásukról is biztosították egymást. A magyar-lengyel javaslat gyors megoldást kínál, de egyelőre kérdéses, hogy a többi miniszterelnök is erre törekszik-e, vagy inkább a politikai színházat választja. Közben Soros György hálózata is támadásba lendült és kiadta a parancsot Brüsszelnek Magyarország és Lengyelország megbüntetésére.