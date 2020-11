Magyar–lengyel csúcs: Budapest és Varsó egyesíti erőit, közösen harcol tovább

Morawiecki szerint egy soha véget nem érő vita lehet a jogállamisági ügyekből,

Ez az út az unió szétveréséhez vezethet, ezt a logikát el kell utasítani. Nincs szükség a kétsebességes unióra, a szerződések alapján kell eljárni. Lengyelország számára elfogadhatatlan az unió által javasolt megállapodás.

Az országok egységét és a szuverenitását is védjük – mondta a lengyel kormányfő, aki Twitteren is posztolt a találkozóról.

The bilateral meeting between Prime Minister @MorawieckiM 🇵🇱 and the 🇭🇺 Prime Minister Viktor Orbán is now underway.

The two leaders will discuss the details of the #MFF proposal, which raises serious concerns of legal nature. pic.twitter.com/B2FosO5I9s

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) November 26, 2020