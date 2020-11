Trump megkegyelmezett volt nemzetbiztonsági tanácsadójának

Donald Trump szerdán a Twitteren azt írta: nagy megtiszteltetés neki, hogy élhet elnöki jogával és kegyelemben részesítheti egykori nemzetbiztonsági tanácsadóját, Michael Flynn tábornokot, majd boldog hálaadást kívánt neki és családjának.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020