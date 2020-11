Magyar kötődése is van Joe Biden külügyminiszter-jelöltjének

Megosztás Tweet



Joe Biden demokrata párti elnökjelölt várhatóan Antony Blinkent nevezi majd meg külügyminiszter-jelöltjéül – jelentette a Bloomberg News hírügynökség vasárnap későn este. Antony Blinken édesapja, Donald Blinken Magyarországon volt amerikai nagykövet a kilencvenes években.

A közlést Biden munkatársai nem kommentálták, miként Antony Blinken sem. Az 58 éves Blinken 2015 és 2017 között külügyminiszter-helyettes, azt megelőzően pedig Barack Obama elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának helyettese volt. Pályáját Bill Clinton kormányzata idején kezdte a külügyminisztériumban.

Internetes honlapján hétfőre virradóra a The New York Times is azt jelentette, hogy Biden Blinken mellett dönt. A lap

a globális szövetségek híveként írta le Blinkent, megjegyezve, hogy ő Joe Biden legközelibb külpolitikai és nemzetbiztonsági tanácsadója.

Korábbi sajtóértesülések szerint Joe Biden fontolgatja Susan Rice, az Obama-kormányzat ENSZ-nagykövete jelölését is a külügyminiszteri posztra. Rice a napokban újságíróknak nyilatkozva nyitottnak mondta magát e jelölésre.

Katie Bedingfield, Biden kommunikációs tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak nyilatkozva közölte, hogy Joe Biden kedden hozza nyilvánosságra a várható kormányzata tagjainak névsorát.

Hasonlóképpen nyilatkozott Ron Klain, Biden leendő kabinetfőnöke is az ABC televízióban.

Jennifer Psaki, Biden egyik tanácsadója, a CNN televízióban, szintén vasárnap, arról beszélt, hogy a leendő Biden-kormány sokszínű lesz. Úgy fogalmazott: a Bidenre és alelnökjelöltjére, Kamala Harrisre szavazók között „vannak progresszívek, mérsékeltek és republikánusok is, jóllehet, az amerikaiak túlnyomó többsége nem e meghatározások szerint gondol önmagára”. Hozzáfűzte: a várható kormányzat tükrözi majd Amerikát.

„Vagyis ez ideológiai sokszínűséget jelent majd, s (Biden) azt szeretné, hogy többféle felfogású ember üljön az asztal körül” – mondta.

Bernie Sanders, az Egyesült Államokban radikális baloldalinak számító nézeteiről ismert vermonti független szenátor még pénteken az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt:

„számomra teljesen egyértelmű, hogy a progresszív nézeteknek helyet kell adni a Biden-kormányzatban”. Nyilatkozatát elemzők úgy értékelték, mint nyomásgyakorlást Joe Bidenre.

