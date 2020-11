Videón az év leghihetetlenebb parkolási balhéja

Komoly verekedés alakult ki egy parkolóhely miatt Queens (New York, USA) egyik, nagyrészt kínai és koreai származásúak lakta városrészén – olvasható a Vezess.hu oldalán.

Egy Audi és egy BMW sofőrje és az autók utasai balhéztak össze, azonban az üres hely egy pontosan aznap nyitott pékség előtt volt.

De hogy mi történt pontosan? Érdemes megnézni a videót!

Pretty lucky no one died during this insane road rage battle in Flushing yesterday, apparently sparked by a parking space dispute https://t.co/6RqGG3lbaS pic.twitter.com/SQZMQStP5l

— Jake Offenhartz (@jangelooff) November 17, 2020