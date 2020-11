A zsidótörvények kihirdetésének helyszínén kezdődött 75 éve a náci főbűnösök pere

Megosztás Tweet



Igencsak nyomott hangulatban, a frissen helyreállított igazságügyi palota fagyos termeiben kezdte meg ülését a Nemzetközi Katonai Törvényszék 1945. november 20-án, 75 éve a Brit Királyi Légierő által porig bombázott Nürnbergben. A XX. század legjelentősebb bírósági tárgyalásán felelősségre vonták a náci Harmadik Birodalom 24 katonai és gazdasági vezetőjét.

„Noha ez a törvényszék újszerű és egyúttal kísérlet is, létrejötte mégsem elvont megfontolások gyümölcse, és nem is azért hozták létre, hogy jogi elméleteket igazoljon. Ez a birósági tárgyalás a négy leghatalmasabb nemzetnek és az őket támogató többi tizenöt országnak az a törekvése, hogy a nemzetközi jog segítségével szembeszálljon korunk legszörnyűbb rémével, az agresszív háborúval” – e szavakkal kezdte meg Robert H. Jackson, az Egyesült Államok főügyésze a vádbeszédét.

A rendhagyó bíróságot – a történelemben először fordult elő, hogy egy hadviselő állam vezetőit felelősségre vonják – a Németországot megszálló négy állam, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Franciaország hozta létre. Hosszas vita előzte meg e felelősségre vonást mind annak helyszínét, mind módszereit illetően.

Mindenkit kivégezni?

A források szerint Sztálin a teheráni konferencián a német tisztikar megtizedelését – 50-100 ezer katona kivégzését – javasolta, ezt a módszert azonban Churchill és Roosevelt egyaránt hevesen ellenezte. A brit miniszterelnök statáriális eljárás keretében kívánt leszámolni az elfogott náci háborús bűnösökkel, a kérdésben azonban végül az amerikaiak akarata érvényesült, így a felek – Henry L. Stimson hadügyminiszter javaslata alapján – az 1945. júliusi potsdami konferencia után egy nemzetközi bíróságot állítottak fel a német vezetők felelősségre vonására.

A per előkészítésében az egyik legnehezebb feladat a megfelelő város kijelölése volt. Ennek oka főleg az amerikaiak és a szovjetek véleménykülönbségéből eredt. A szovjetek elsősorban Németországot, azon belül pedig a fővárost, Berlint részesítették előnyben. Külföldi helyszínnek Londont javasolták. A britek és az amerikaiak Münchent, valamint Nürnberget vélték alkalmasnak. Ezt főleg az amerikaiak szorgalmazták, mert ragaszkodtak ahhoz, hogy amerikai zónában rendezzék meg a tárgyalást.

A nürnbergi vádlottak padján (balról-jobbra): Hermann Göring, a Luftwaffe volt parancsnoka; Rudolf Hess, a Führer helyettese; Joachim von Ribbentropp birodalmi külügyminiszter és Wilhelm Keitel vezérőrnagy (MTI Fotó/CP)

Robert H. Jackson munkatársai (Francis M. Shea és Murray Bernays) előzetesen már végigjárták a szóba jöhető német városokat, de ezek döntő többsége a szőnyegbombázások, az utcai harcok, és a háborús pusztítások következtében romhalmazzá vált, s alig maradt bennük olyan épület, amely a tárgyalás lebonyolítására, a nagy létszámú résztvevő befogadására alkalmas lett volna.

Nürnberg tűnt végül a megfelelő helyszínnek. Az igazságügyi palota monumentális épülete nemcsak alkalmasnak ígérkezett a per lebonyolítására (szerencsés véletlennek köszönhetően a várost sújtó bombázások után is csaknem teljesen ép maradt), de presztízs okokból is kiváló volt. A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) 1933 és 1938 között a itt tartotta éves tömegrendezvényét, a birodalmi pártnapokat. Itt hirdették ki a zsidóság jogfosztását szentesítő törvényeket is.

Nem volt okuk mosolyogni: a nácik egyik legpusztítóbb fegyvere, I.G. Farbenidustrie mérgesgáz gyártási vezetője, Otto Ambros (jobbra) és ügyvédje, dr. Drischell a nürnbergi per egyik szünetében (MTI Fotó/CP)

Nem fogadták el a parancsra cselekvést

A per során számos olyan vádlott meghallgatására nem kerülhetett sor, akik a legfontosabb döntéséket hozták: a nemzetiszocialista vezető, a Führer, Adolf Hitler, Joseph Goebbels propagandaminiszter és Heinrich Himmler, az SS vezetője a háború végén öngyilkosságba menekült a felelősségre vonás elől.

Háborús bűncselekmények elkövetésével így hát 24 nemzetiszocialista vezetőt vádoltak meg, de a vádlottak padján csak 21-en ültek. Martin Bormannt, Hitler helyettesét nem sikerült elfogni (később kiderült, hogy ő is öngyilkos lett), Robert Ley, a Német Munkafront vezetője a per kezdete előtt végzett magával, a Krupp konszern tulajdonosa, Gustav Krupp ellen egészségi állapota miatt szüntették be az eljárást.

A bírói testületet a négy nagyhatalom által delegált tagok és azok helyettesei alkották. Az ügyészeket is a szövetségesek adták, az egyes jogrendszerek közötti ellentmondások miatti viták elsimítása Robert Jackson amerikai főügyész feladata lett, a vádlottak 27 fő- és 54 segédvédő közül választhattak.

A vádirat négy vádpontból állt: 1. béke elleni bűncselekmények (támadó háború előkészítése, megindítása és folytatása nemzetközi egyezmények és megállapodások megsértésével); 2. emberiesség elleni bűncselekmények (kivégzések, deportálások, népirtás); 3. háborús bűncselekmények; 4. közös terv vagy összeesküvés az előzőekben felsorolt bűncselekmények elkövetésére. A törvényszék dönthetett arról is, hogy azon szervezetek vagy csoportok, amelyekhez valamely bűnösnek talált személy tartozott, maguk is bűnös szervezeteknek tekintendők-e.

Hermann Göring (balra fent) nem tanúsított megbánást, de Hess, Ribbentropp, Keitel, Kaltenbrunner és Rosenberg is azt állította, parancsot teljesített. A második sorban Karl Dönitz admirális, Erich Raeder a haditengerészet vezetője, Schirach, Schaukel és Alfred Jodl, a Wehrmacht vezérkari főnöke látható. (MTI Fotó/INT)

A vádlottak a német bíróság kizárólagos illetékességét hangoztatták, eredménytelenül. A törvényszék a védelem azon állítását is elutasította, amely szerint csak államok követhetnek el háborús bűnöket, kimondva: azokat emberek hajtják végre, akik felelősségre is vonhatók. Elvetették azt az érvelést is, hogy a tetteket ex post facto, vagyis visszamenőleges hatállyal minősítették volna bűncselekménynek, mert ezeket korábban is jogellenesnek tekintették. A bírák a tettek mögött álló elveket is kutatták, és nem fogadták el a parancsra tettem védekezést.

Az ítéletet 1946. október 1-jén hirdették ki: 12 vádlottat (Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Wilhelm Frick, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart, Julius Streicher, Martin Bormann) kötél általi halálra ítéltek, három (Rudolf Hess, Walther Funk és Erich Raeder) életfogytiglani, négy (Albert Speer, Baldur von Schirach, Konstantin von Neurath és Karl Dönitz) 10-20 év börtönbüntetést kapott. Három vádlottat (Hans Fritzsche, Hjalmar Schacht és Franz von Papen) felmentettek.

A kivégzéseket október 16-án a nürnbergi fegyházban hajtották végre tíz vádlotton (Bormannt távollétében ítélték el, Göring pedig a kivégzés előtti éjszaka cellájában öngyilkos lett).

A Nemzetközi Katonai Törvényszék a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország képviselőiből állt. A halálra ítélteket 1946. október 16-án kivégezték. (MTI Fotó/CP)

A törvényszék bűnös szervezetnek mondta ki a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt vezető testületét, a párt védelmi osztagát, a Schutzstaffelt (SS), biztonsági szolgálatát és a politikai rendőrséget (Gestapo). Ezek tagjait a londoni egyezmény aláírói úgy állíthatták bíróság elé, hogy a vádlottnak kellett ártatlanságát igazolnia. Ugyanakkor a háborús felelősség eltérő értelmezése miatt nem nyilvánították bűnösnek egészben véve a német kormányt, a hadsereg vezérkarát és főparancsnokságát.

A nürnbergi ítéleteket az ENSZ közgyűlése 1946. december 11-én jóváhagyta, és a nemzetközi jog szintjére emelte a bíróság gyakorlatát.