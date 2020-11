Turisták helyett migránsokkal teltek meg a Kanári-szigetek hotelei

Új bevándorlási gócpont van kialakulóban: most éppen a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken. Év eleje óta már több mint 17 ezer ember ért partot, ami nem kis felfordulást okoz a szigeteken. Most kezdődne a turistaszezon, ám a szállodák bevándorlókkal vannak tele, mert nem tudják máshol elszállásolni őket. Ráadásul a menedékre nem jogosultakat kitoloncolni sem tudják, a koronavírus miatt ugyanis több repülőtér is leállt – hangzott el az M1 Híradójában.