Arra várnak a repülők, hogy több százmillió oltóanyagot szállíthassanak

Megosztás Tweet



Nemcsak itthon, egész Európában mindenki azt várja: mikor lesz bizonyítottan hatásos vakcina a koronavírus ellen. És főleg: mikor indulhat a tömeggyártás. Az elmúlt napokban és hetekben egyre több cég jelezte, hogy hatásos oltást tudott kifejleszteni. Ám az oltóanyag nagyon érzékeny: folyamatosan fagypont alatt kell tartani, így a tárolása és szállítása is rengeteg előkészítést igényel. Világszerte ezért most azt vizsgálják, hogyan tudják majd ezt megoldani – hangzott el az M1 Híradójában.



A koronavírus elleni kísérleti vakcinával oltanak be önkénteseket egy moszkvai kórházban. Oroszország a hét elején újrakezdte a „Szputnyik V” tömeges tesztelését. A klinikai kísérleteket még október végén, készlethiány miatt kellett felfüggeszteni.

A vakcina iránt nagy az érdeklődés. A következő hetekben húszezer önkéntest oltanak be Moszkvában. A héten egy másik állami fejlesztésű vakcina regisztrációja is befejeződött Oroszországban. A novoszibirszki Vektor kutatóközpontban fejlesztett oltóanyagot most idős önkénteseken tesztelik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondta:

a vakcinák tömeges tesztelése mellett a gyártásukba is bevonná Kínát, Indiát, valamint Brazíliát.

Közben az Egyesült Államokban már a Pfizer és a BioTtech közös fejlesztésű vakcinájának tömeggyártására készülnek. A két részletben beadott oltóanyagot több mint húszezer emberen tesztelték. A kutatók azt mondják: még a napokban az amerikai gyógyszerfelügyelet elé viszik, hogy gyorsított eljárásban engedélyeztessék.

Angliában az oxfordi egyetem kutatói is előrelépésről számoltak be csütörtökön az AstraZenecával közösen fejlesztett oltóanyagukkal kapcsolatban.

Abban bíznak, hogy karácsonyra egy kulcsfontosságú kérdésre is választ kapnak. Azt vizsgálják, a vakcinájuk a koronavírus tüneteinek kialakulásán túl a fertőzés továbbadását is megakadályozza-e. Ez ugyanis lehetővé tenné a járványügyi intézkedések gyorsabb feloldását.

A nagyobb légitársaságok és repülőterek pedig gőzerővel készülnek arra, hogy a több százmillió adag vakcinát biztonságosan eljuttassák a különféle országokba.

A feladat összetett, hiszen minden oltóanyag másféle kezelést igényel.

Van köztük olyan is, amelyet fagypont alatti hőmérsékleten, különleges konténerekben lehet tárolni. A brüsszeli repülőtéren már 30 ezer négyzetméternyi raktárhelyiséget, több száz konténert és speciális járművet készítettek elő a vakcinák szállításához.